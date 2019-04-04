Обзор матча СКА- ЦСКА. 3 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

1-й период

Главный тренер петербургских армейцев решил не менять победный состав, решив, что его подопечные в понедельник поймали в понедельник «нужный ветер в парусах». Но первый период его команда начала неудачно.

Нет, внешне хозяева были активны, но до опасных моментов дело почти не доходило. Не помогло даже двойное большинство в самом начале.

А вот игроки ЦСКА нечасто гостили у чужих ворот. Но почти каждый выпад приводил к панике в обороне петербуржцев.

На 14-й минуте достиг цели бросок Науменкова. До сирены армейцы Москвы отличились еще раз, но на этот раз судьи встали на сторону СКА. Гол отменили, так как шайба покинула площадку перед взятием ворот.

2-й период

Уже по традиции невский клуб ускорился после перерыва. Инициатива полностью перешла к хоязяевам льда.

На 29-й минуте ответную шайбу забросил Николай Прохоркин. 74-й номер броском от синей линии пробил Сорокина. Это второй подряд гол форварда, который попал в немилость у тренеров после серии с «Локомотивом» и почти месяц просто тренировался.

Закрепить успех СКА могли почти сразу, но Сорокин раз за разом срывал аплодисменты трибун.

Не смогли петербужцы и дважды реализовать большинство. На отдых команды уходили при равном счете — 1:1.

3-й период

С началом третьей двадцатиминутки СКА бросился на штурм ворот, и хваленная оборона москвичей стала давать сбои.

Сперва Сорокин не справился с мощнейшим выстрелом Никиты Гусева в большинстве на 43-й минуте. А через минуту голкипер ЦСКА допустил грубейшую ошибку, пропустив гол с отрицательного угла от Сергея Плотникова — 3:1.

Упустив преимущества в две шайбы, при бешеной поддержке трибун хоккеисты СКА уже не имели права. Хотя москвичи и попытались организовать штурм, сняв вратаря за четыре минуты до окончания периода. Но Шестеркин не ошибался.

Одержав вторую победу подряд, армейцы Петербурга сравняли счет в серии — 2:2. Следующая игра пройдет в пятницу, в Москве.

Статистика матча СКА-ЦСКА 3 апреля 2019 года

Хоккей. Кубок Гагарина. Полуфинал. Четвертый матч.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1; 0:0; 2:0)

1-й период:

Голы: Науменков, 13:38 (0:1); Прохоркин, 28:18 (1:1)

Удаления:

Рунблад, 3:43 (СКА)

Окулов, 7:09; Науменков (9:01) (ЦСКА)

2-й период

Удаления: Слепышев, 30:55; Слепаков , 33:40 (ЦСКА)

3-й период

Голы: Гусев, 43:31 (2:1); Плотников, 44:21 (3:1)

Удаления:

Тихонов, 40:23 (СКА)

Скотт, 42:22 (ЦСКА)

Вратари: Шестеркин – Сорокин (Юханссон)

Общий штраф: 10-12

3 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый». 12 500 зрителей. (12 500)

Счет в серии -2:2. Следующий матч – 5 апреля в Москве.