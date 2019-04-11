Биржевому мосту 125 лет: самые интересные факты и график разводения

9 апреля свое 125-летие отметил один из наиболее функциональных мостов Санкт-Петербурга – Биржевой. Соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной, он является не только важным звеном в системе разводных сооружений города, но одновременно и памятником истории. «Комсомолка» решила проследить интересную судьбу каменного петербургского старожила.

Васильевский остров, а именно то его место, где Нева разделяется на Большую и Малую, еще со времен правления Петра I использовался для нужд портовых судов как пристань. По мере того, как город рос и ширился, все более заманчивой становилась идея превратить торговую площадь в парадную. Однако реализовать ее удалось лишь после переезда Торгового порта в устье Малой Невы.

Одним из них первых зданий стала биржа, возведенная на стрелке Васильевского острова в 1730-ых годах. Однако финальный, и реализованный по сей день, проект петербуржской биржи был воплощен только в 1810 году. Архитектором выступил Жан-Франсуа Тома де Томон.

И хотя Биржа уже существовала, Биржевого моста в планах не было до конца XIX века. Переехавший ранее Торговый порт попросту не позволял в близлежащем пространстве возвести переправу, так как она помешала бы движению судов. Свой первый облик Биржевой мост получил в 1894 году: именно в это время завершилось его строительство по проекту Николая Мазурова.

Как раньше называлась переправа и почему из-за него перестроили стрелку Васильевского острова. ФОТО: СПб ГБУ «Мостотрест»

Беспокойная судьба многих непримечательных строений Петербурга не прошла стороной и это строение. В начале XIX века его перестраивали для нужд прогресса из-за появившихся трамвайных линий (кстати, вскоре после этого, мост получил название Строительный). Затем, в течение нескольких лет, хранитель переправы обрастал металлическими рамами, а его ручные лебедки заменили электрическими.

Великую Отечественную войну мост встретил, находясь в проекте реконструкции: его одобрили, но реализовали лишь в 1960 году, вернув прежнее название. Тогда же он и обрел свое перерождение. Оценить старания инженеров и архитекторов мы можем и по сей день. Более того, финальное строительство моста запустило цепочку обновления и благоустройства прилегающих территорий, включая набережную Макарова и, немногим позже, площадь академика Лихачева. Так Биржевой мост неосознанно приложил руку к облику Петербурга, каким мы его знаем сейчас.

Сегодня Биржевой мост – один из последних, разводящихся с помощью электромеханического привода. Именно поэтому в обслуживании конструкций задействованы множество инженеров. Правда, о своей непростой работе многие из них говорить не любят, что и понятно: их рабочие обязанности выходят далеко за рамки нажатия пары кнопок.

В любом случае, сомневаться в профессионализме рабочих не приходится, а значит, можно без опаски посвятить свободный вечер встрече с юбиляром, - заодно посмотреть и на его разводку. В 2019 году это можно сделать ежедневно с 2:00 до 4:55 утра.

ТТХ Биржевого моста

Общая длина: 250 м

Ширина моста: 27 м

Год открытия после нового строительства 1960