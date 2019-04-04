«До свидания Папа. Мы тебя очень любим»: в Петербурге умер отец спортсменки и бизнес-леди Ольги Слуцкер

Сегодня, 4 апреля в Петербурге пройдут похороны юриста, блокадника Сергея Березовского. В Северной столице он известен тем, что в свои 88 лет вел «Инстаграм», в котором рассказывал удивительные истории о себе, о городе, о ленинградцах. А еще он был отцом спортсменки и бизнес-леди Ольги Слуцкер.

- Сегодня мы прощаемся и не прощаемся с папой. Потому что невозможно проститься с тем, что есть ты, с тем, что он вложил в меня и успел вложить во внуков, - написала Ольга в своем «Инстаграме».

Отец Ольги Слуцкер скончался 1 апреля от последствия тяжелой болезни. Фото: www.instagram.com/slutsker

По словам дочери, ее папа дал ей очень многое. Он помог вырасти с уверенностью в собственных силах и том, что добиться можно всего. Примером этому была жизнь самого Сергея Березовского, который в юном возрасте пережил блокаду, трудные сталинские времена, стал юристом, сделал карьеру. После распада СССР уехал в США, но не смог жить без любимого города и вернулся в Петербург, где воспитывал внуков и болел за «Зенит».

До 84 лет отец Ольги Слуцкер успешно работал, но в последнее время проблемы со здоровьем стали сильнее. Три недели перед смертью он лежал в больнице, а 1 апреля скончался.

- До свидания Папа. Мы тебя очень любим и будем скучать, - гласит последняя запись в «Инстаграме» Сергея Березовского.