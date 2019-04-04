2019-04-04T10:22:22+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Мария Алексеевна Цыганкова: стоматологическая клиника «Дент Craft»

Врач стоматолог, терапевт, хирург, имплантолог, лазерный стоматолог, участник номинации «Петербургский доктор года»
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Мария Цыганкова: Хорошего специалиста отличает неравнодушное отношение к пациентам. Фото: личный архив.Мария Цыганкова: Хорошего специалиста отличает неравнодушное отношение к пациентам. Фото: личный архив.
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В медицине Мария Алексеевна уже 13 лет. Четыре из них она работает в клинике «Дент Craft», где занимается лечением сложных зубов (с кистами) и имплантацией. На приём к Марии Алексеевне приходят не только петербуржцы: пациенты приезжают из других городов и даже стран.

Кроме того, доктор ведёт авторский обучающий курс по лазерной стоматологии для врачей, а также лекции для пациентов. Им доктор Цыганкова рассказывает, как отличить грамотного стоматолога от «зубодёра».

—Хорошего специалиста отличает неравнодушное отношение, желание не только помочь, но и доступно объяснить, что происходит и что необходимо для выздоровления. Такой доктор работает максимально бережно, аккуратно, заботится о безболезненности процедур. Его интересует как состояние отдельного зуба, так и ваше здоровье в целом: хороший стоматолог обладает обширными знаниями во всех областях медицины, — отметила Мария Алексеевна.

Свою работу она характеризует тремя словами: радость, честь и ответственность.

—Радость – жить и работать в городе культуры, науки и искусств, городе волшебства и чудес. Радоваться оттого, что именно здесь я могу подарить здоровье пациентам и просто любить людей, — поделилась Цыганкова.

Честь – работать на родине первой в России кафедры зубных болезней, до которой высшего стоматологического образования в стране не было в принципе. А ответственность…

—Ответственность за здоровье человека может нести только доктор высококультурный, добрый, с серьезным образованием и высокими нравственными принципами — настоящий петербуржец. К этому надо стремиться ежедневно, — уверена она.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать стоматологом?

—Я училась вокалу в музыкальной школе и могла выбрать абсолютно другой жизненный путь. Но любовь к людям и желание помочь всегда направляли мои мысли в сторону медицины. Интерес к стоматологии появился еще в детстве: бабушка и дедушка были стоматологами. Кстати, о них даже написано в музее стоматологии в Петербурге. В общем, медицину выбрала, не сомневаясь. А музыка и сейчас со мной. Она помогает в работе и жизни.

—Как петербуржцам избежать серьезных проблем с зубами?

—Вовремя выявить, а еще лучше — предупредить развитие кариеса и его осложнений. Необходимо регулярно посещать стоматолога: взрослым — раз в год, детям — раз в полгода и деже чаще.

Обязательное исследование для ранней и точной диагностики — компьютерная томография, то есть объемный рентген всех зубов.

—Если болят зубы, мы сразу идем к врачу. А как заметить приближающуюся проблему, если ничего не беспокоит?

—Если ничего не болит, но при чистке зубов кровоточат десны, между зубами и коронками попадает пища, на коронках появились сколы, зубы стали двигаться, хрустят челюстные суставы, часто болит шея и голова — обязательно идите на консультацию и профилактический осмотр.

—Какие открытия в стоматологии вы считаете самыми полезными?

—Лазер — самое перспективное открытие и метод лечения на сегодняшний день. Он позволяет не пользоваться скальпелем, отказаться от антибиотиков и уйти от травматичных операций, а также стерилизует раны и зубные каналы, вызывает ускоренное заживление и делает процедуры комфортными и безболезненными. В общем, это выход на качественно новый уровень оказания стоматологической помощи.

—У вас есть любимый фильм или сериал о врачах?

—Сериалы я не смотрю. Лучше мы с вами песню вместе споём! Как часто делаем это у нас на приёме с уважаемыми пациентами...

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8 (812) 965-71-53.

Во «ВКонтакте» клиники: vk.com/dent_craft

Во «ВКонтакте» доктора: vk.com/id146661887

В Instagram клиники: @_dent_craft

В Instagram доктора: @dr_mariya_tsygankova

ИСТОЧНИК KP.RU

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