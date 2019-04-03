Ижорские заводы начали изготавливать опытные образцы оборудования для подводного добычного комплекса

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, приступили к изготовлению опытных образцов манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой в рамках реализации проекта Минпромторга РФ по производству подводных добычных комплексов.

В торжественной церемонии закладки опытных образцов манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой приняли участие представители компаний-заказчиков и руководители Ижорских заводов. В рамках закладки была проведена сварка первого продольного шва донной опорной плиты.

Предполагаются, что все испытания манифольда (устройство, собирающее в себя и распределяющее потоки углеводородов, добываемых со скважин посредствам устьевого оборудования ПДК и транспортирующее их на береговой технологический комплекс по подводному трубопроводу) и донной опорной плиты начнутся 31 августа 2019 года. А уже в сентябре пройдут совместные испытания конечных изделий.

Напомним, в августе 2018 года Ижорские заводы заключили договор с АО «СПМБМ «Малахит» на выполнение составной части опытно-конструкторских работ на изготовление и испытания опытных образцов манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой в рамках реализации Государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Государственным заказчиком выступило Министерство промышленности и торговли России.

СПРАВКА

Подводный добычный комплекс (ПДК) - единая система подводной добычи углеводородов, которая состоит из ряда технологических компонентов, в том числе подводной фонтанной арматуры, системы управления и газосборных трубопроводов. Газ от скважин поступает к манифольду и далее по основному газопроводу на берег на установку комплексной подготовки газа к транспортировке.

Потребность российских нефтегазовых компаний в элементах подводных добычных комплексов велика, при этом на сегодняшний день доля импорта этой продукции составляет около 90%. К участию в реализации проекта по изготовлению ПДК на отечественных производственных мощностях привлечен целый ряд российских компаний.

Елена Балоболова