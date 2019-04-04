Сын Дмитрия Нагиева трогательно поздравил папу с днем рождения

Дмитрий Нагиев - человек нарасхват. Он снимается в кино, рекламе, ведет шоу на телевидении и успевает играть в театре. А еще он папа. Папа большого и мускулистого сына, который тем не менее питает нежные чувства к отцу и не забывает про памятные даты.

- С днём рождения, папа! - просто подписал детское фото с отцом в своем «Инстаграме» Кирилл Нагиев.

Впрочем, отметят ли отец и сын этот праздник вместе - неизвестно. У обоих достаточно напряженный рабочий график. У Дмитрия Нагиева он вообще сумасшедший, по признанию самого шоумена, иногда он работает по 13-15 часов в сутки, а поспать ему удается всего три-четыре часа.

Напомним, что Дмитрий Нагиев родился в 1967 году в Ленинграде. В юности занимался единоборствами и спортивной гимнастикой. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Позднее работал радиодиджеем и ведущим шоу-программ. Вместе с Сергеем Ростом делал шоу «Осторожно Модерн».

С 2005 года живет и работает в Москве.

Нагиев был женат однажды. В браке с женой Алисой в 1989 году у них родился сын Кирилл. Позднее супруги развелись. Других детей у Дмитрия Нагиева нет, хотя подозрения на этот счет и были.