2019-04-04T14:05:05+03:00
Звезды

Сын Дмитрия Нагиева трогательно поздравил папу с днем рождения

Сегодня популярному телеведущему и актеру исполнилось 52 года
Петр КИБЕР
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Сын Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца с днем рождения старой фотографией. Фото: www.instagram.com/kirill_nagievСын Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца с днем рождения старой фотографией. Фото: www.instagram.com/kirill_nagiev
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Дмитрий Нагиев - человек нарасхват. Он снимается в кино, рекламе, ведет шоу на телевидении и успевает играть в театре. А еще он папа. Папа большого и мускулистого сына, который тем не менее питает нежные чувства к отцу и не забывает про памятные даты.

- С днём рождения, папа! - просто подписал детское фото с отцом в своем «Инстаграме» Кирилл Нагиев.

Впрочем, отметят ли отец и сын этот праздник вместе - неизвестно. У обоих достаточно напряженный рабочий график. У Дмитрия Нагиева он вообще сумасшедший, по признанию самого шоумена, иногда он работает по 13-15 часов в сутки, а поспать ему удается всего три-четыре часа.

Напомним, что Дмитрий Нагиев родился в 1967 году в Ленинграде. В юности занимался единоборствами и спортивной гимнастикой. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Позднее работал радиодиджеем и ведущим шоу-программ. Вместе с Сергеем Ростом делал шоу «Осторожно Модерн».

С 2005 года живет и работает в Москве.

Нагиев был женат однажды. В браке с женой Алисой в 1989 году у них родился сын Кирилл. Позднее супруги развелись. Других детей у Дмитрия Нагиева нет, хотя подозрения на этот счет и были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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