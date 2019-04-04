Консуэло Владиленовна Аширова: Медицинская клиника «Лонга Вита»

Частенько мечта стать доктором появляется в раннем детстве. Сегодняшние кардиохирурги, гинекологи, флебологи рассказывают, как ещё в детском саду играли в больницу, а всю школу грезили мединститутом. Консуэло Владиленовна же о карьере врача даже не думала. В «Мед» ее занесла случайность.

—Не поступила в вуз, о котором мечтала, и мимоходом зашла в медицинский. Это, наверное, самая счастливая случайность в моей жизни,— поделилась доктор Аширова.

Ещё студенткой она выбрала специальность терапевта. По её мнению, это основной и самый важный врач, который ведет пациента, собирая все сведения о нем в цельную мозаику — своего рода компас, указывающий направление к здоровью.

Сегодня за плечами доктора Ашировой 28 лет стажа. Главный врач медицинской клиники «Лонга Вита» работает в ней с самого основания. Несмотря на огромную административную работу, Консуэло Владиленовна не отказывается от медицинской практики.

—Просто не могу! Это самая любимая часть моей работы! — рассказывает она. —Чем дольше я работаю врачом, тем больше удовольствия получаю от работы и жизни вообще, тем интереснее мне идти этой дорогой.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора посетить терапевта или гастроэнтеролога?

—При первом ощущении любого дискомфорта или боли стоит обратиться к терапевту. Он разберется во всем и, если нужно, направит к более узкому специалисту. Для профилактики стоит раз в год проходить комплексное обследование, индивидуальный план которого с учетом вашего анамнеза может составить как раз терапевт.

К гастроэнтерологу необходимо обращаться при любом дискомфорте в животе, боли в эпигастральной области, изжоге, даже эпизодической, повторяющихся расстройствах стула (запорах, диарее), а также при общей слабости, утомляемости, немотивированной потере веса и длительном сухом кашле без ухудшения общего самочувствия.

Как диетолог хотела бы обратить внимание, что избыточная масса тела — это не косметический дефект, а серьезное заболевание, которое существенно сокращает продолжительность жизни и снижает ее качество. Не стоит копить вес слишком долго. Если чувствуете, что перестали управлять им, лучше сразу обратиться за помощью.

—Какие последние открытия в медицине вы считаете самыми полезными и перспективными?

—Медицина делает сегодня серьезные успехи во всех направлениях. Чаще излечиваются онкологические заболевания, огромные успехи за последние десятилетия сделаны в кардиохирургии, из-за чего люди стали жить реально дольше. В терапии снова на щит поднимаются интегративные подходы в лечении. То, чему нас учили со времен Гиппократа: «Лечить на болезнь, а больного».

—Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

—Быть петербуржцем — это уже особая ответственность и особая гордость. Во всех регионах нашей необъятной родины всегда относились к ленинградцам, а затем и к петербуржцам с большой любовью и уважением. Звание петербуржца эквивалентно в сознании людей интеллигентности и благородству априори. Не оправдать это я не могу.

—Есть ли у вас любимый фильм или сериал о врачах?

—Есть любимый мультик — «Добрый доктор Айболит» 1963 года.

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