В Пулково открылся новый Duty Free: теперь и на прилете

Все путешественники, хотя бы раз побывавшие за границей, знают, что такое магазин беспошлинной торговли. Мало кто смог избежать соблазна приобрести в аэропорту товары по привлекательным ценам. Но если раньше это можно было сделать на вылете, то теперь в Пулково заработал Duty Free и на прилете.

- В зале прилета международных рейсов аэропорта Пулково начал работу магазин беспошлинной торговли крупнейшего мирового оператора Dufry, - сообщает пресс-служба оператора Пулково - компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Новый Duty Free располагается в зале прибытия международных рейсов. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Петербуржцы и гости города, прибывшие в Северную столицу из-за рубежа, смогут приобрести электронику, аксессуары, алкоголь, табак, кондитерские изделия, парфюмерию и косметику. В ассортименте нового Duty Free представлены товары всемирно известных брендов, в том числе Bacardi, Henessy, Jonny Walker, Maccalan, Moёt&Chandon, Lindt, Godiva, Dolce and Gabbana, Lancome, Chloe, Burberry, Versace, Gucci, Boss и других.

Надо сказать, что обычно магазины, в которых торгуют товарами, не облагаемыми местными налогами и сборами, продаются на выезде из страны. Покупателю даже опечатывают пакет, чтобы он не был открыт до отъезда или отлета. А вот Duty Free на прилете - это достаточно новое явление.

В России это стало возможным только в декабре 2018 года после принятия соответствующего закона. И Петербург один из первых городов, где это было реализовано. Магазин Duty Free в зале прибытия Пулково создан в концепции и стилистическом решении «Нюанс». В его декоре переплетаются элементы из мозаики цвета белого золота и керамического мрамора, чем создаются отсылки к архитектурным образам Санкт-Петербурга. Площадь нового Duty Free на прилете в Пулково составляет 102 квадратных метра, магазин открыт для посетителей круглосуточно.

Площадь нового Duty Free на прилете в Пулково составляет 102 кв. м. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

А всего в петербургском аэропорту находится более 50 магазинов, в том числе 19 - в зоне беспошлинной торговли.