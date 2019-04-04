2019-04-04T16:55:18+03:00
Новости компаний

Компания «Лидер Групп» объявила «Дни новосёла»

Скидку на квартиры в квартале «Гавань Капитанов» можно получить 5 и 6 апреля
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Обзавестись с жильём можно с выгодой до 70 тысяч рублей. Фото Компании «Лидер Групп».Обзавестись с жильём можно с выгодой до 70 тысяч рублей. Фото Компании «Лидер Групп».
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Группа компаний «Лидер Групп» совместно со Сбербанком объявила 5 и 6 апреля «Днями новосёла». В пятницу и субботу посетители Центра ипотечного кредитования Сбербанка на Среднем проспекте В. О., 15 не только смогут проконсультироваться по актуальным программам жилищного кредитования и узнать о тенденциях в интерьере от профессиональных дизайнеров, но и получат специальный сертификат на дополнительную скидку при покупке квартиры в домах жилого квартала «Гавань Капитанов» от «Лидер Групп».

К примеру, студию можно будет купить со скидкой 20 тысяч рублей, однокомнатную квартиру — 30 тысяч, двухкомнатную — 40 тысяч. С каждой новой комнатой скидка растёт на 10 тысяч рублей. Так, выгода при покупке пятикомнатного жилья составит 70 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

В жилой квартал компании «Лидер Групп» «Гавань Капитанов» входят ЖК «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов». В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное его достоинство — это вид на Финский залив, который открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой. За квартиру здесь придется отдать от 1 849 000 рублей.

В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», будут французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. Но и жилье дороже: от 2 580 900 рублей. А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — возводятся встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера. Ценник значительно выше: от 8 036 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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