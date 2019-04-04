Класс-трансформер и ремесленная мастерская: после капремонта открылась школа на Васильевском острове

Комната отдыха с сухим бассейном, вместо обычного кабинета труда – настоящие мастерские с новейшим оборудованием, кулинарная студия, современный спортзал. Еще в прошлом учебном году дети из 4-й коррекционной школы на Васильевском острове могли только мечтать об этом.

Но после масштабного капитального ремонта учебное заведение полностью изменило свой облик. И стало современным образовательным центром. Над дизайн-проектом трудились с особым вниманием, ведь здание – объект культурного наследия. Построено было еще в конце XIX века. И сама школа – с уникальной историей. Когда-то здесь был детский приют трудолюбия Святой Ольги.

Сохраняя традиции, здесь все так же учат трудиться. В 4-й школе около 90 учеников, и все они дети особенные. В новых кабинетах и интерактивных классах теперь им будет легче становиться самостоятельными, приобщаться к быту и находить себя в каком-то ремесле.

Открылась после ремонта школа недавно, но дети уже освоились в новом пространстве. Ученики средних классов трудятся в ремесленной мастерской – школьники помогают с восстановлением иконостаса для новгородского храма. А первоклассники облюбовали интерактивную песочницу в комнате отдыха. Станет уютнее и интереснее учиться и детям с ограниченными возможностями – теперь с коляской можно разместиться в специальном классе-трансформере.

– Нам, родителям особенных детей, требуется много терпения, и школа всегда помогала нам в этом. Теперь мы знаем, что в этой школе не просто наши дети будут учиться, но и получать все навыки для взрослой жизни, – говорит мама ученика Гриши.

Торжественное открытие школы после капремонта посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он пообщался с педагогами, родителями и детишками. И поблагодарил за большую работу строительную компанию «Сэтл-Сити». Именно она стала инвестором проекта и вложила 58,5 миллионов рублей на капитальный ремонт школы и 22 миллиона – на закупку оборудования.

– Все дети должны иметь одинаковые возможности для получения образования. У нас в городе лишних детей нет. Все они – наши с вами дети. И мы должны создавать условия для каждого, – отметил Александр Беглов.

КСТАТИ

У школы есть еще два здания. Помещения на Гаванской улице тоже ждет ремонт – там обновленная часть школы откроется уже к 1 сентября. Поручение закончить работы к началу учебного года дал врио губернатора Северной столицы. На Гаванской у школьников появится физкультурно-оздоровительный комплекс. На третьем этапе проекта возьмутся и за здание в переулке Каховского, где планируют сделать так называемые тренировочные квартиры. В них ученики смогут развивать свои бытовые и социальные навыки.