Рейтинг КП: какие технические новинки выбирают жители Северной столицы

Так, по данным крупнейшего интернет-ритейлера «Ситилинк», растет популярность игровых приставок, беспроводных моделей наушников, медиаплееров, электрического транспорта и товаров, создающих экосистему дома:

1. Игровые консоли — покупки выросли на 218%

2. Беспроводные наушники — на 100%

3. Медиаплееры и приставки Smart TV— на 85%

4. Увлажнители воздуха — на 83%

5. Электротранспорт — на 35%.

По мнению экспертов интернет-ритейлера, интерес к этим устройствам сохраняется и в 2019 году — они находятся в топе потребительских предпочтений. Вместе с электронным дискаунтером «Ситилинк» «Комсомольская правда» выбрала самые интересные модели в каждой из категорий популярных девайсов. В наш обзор мы включили товары и гаджеты, которые санктпетербуржцы покупали охотнее всего.

ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ

1. SONY PlayStation 4 Gran Turismo Sport, God of War, Horizon

Японцы выпустили PlayStation 4 еще пять лет назад, и с тех пор она ничуть не потеряла актуальности, по-прежнему оставаясь в топе продаж. Секрет успеха PS4 среди геймеров очевиден: роскошная графика в сочетании с эксклюзивными играми, которых нет, например, у ближайших конкурентов. Конкретно эта модель может похвастаться объемом встроенной памяти в 1 терабайт и тремя играми в комплекте: «Gran Turismo Sport», «God of War», «Horizon». В комплекте также геймпад Sony Dualshock 4. Беспроводной контроллер делает процесс управления игры удобным и интуитивно понятным.

Цена: 25990 рублей.

2. SEGA Magistr Titan 3 500 игр

Вы заметили, что старые добрые 90-е снова в тренде? И гаджеты не исключение. SEGA Magistr Titan — отличная возможность поностальгировать по детству и юности, сражаясь в игры от Sega MegaDrive. Компактная телевизионная приставка оснащена двумя джойстиками и включает в себя сразу две игровых легенды: SEGA и Dendy. В ней уже предустановлены 500 игр, а также есть слот для карты памяти формата MicroSD, на которую можно записывать любимые игры.

Цена: 2280 рублей.

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

1. APPLE AirPods

В Европе беспроводные наушники Apple стали самым желанным новогодним подарком. И самым раскупаемым: лично обойдя в канун праздника с десяток магазинов Apple Store в Германии и Италии, я везде натыкалась на пустые полки и извинения продавцов: «Простите, все AirPods распроданы». В России ситуация была практически та же. И сейчас, в 2019-м, почти ничего не изменилось: «яблочную» беспроводную гарнитуру разбирают, как горячие пирожки.

Беспроводные наушники от Apple стали еще одной ступенькой на пути к совершенству: больше не нужно распутывать сплетающиеся в клубок провода и наматывать их на чехол, добиваясь порядка. Дизайн и форма «капелек» выверены до миллиметра — их перестаешь ощущать, как только вставляешь в ухо. Только ты и чистая гармония звука, и больше никаких преград между вами.

В марте Apple презентовала обновление легендарных наушников. Внешне они не изменились, а вот начинка подверглась серьезной переработке (правда, вместе с усовершенствованиями подросла и цена девайса). Внутри AirPods 2 скрывается новый чип H1, который обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с устройствами Apple и ускоряет передачу данных. Кроме того, виртуального помощника Siri теперь можно активировать голосом, а не вручную.

Цена: 14490 рублей.

2. HONOR Sport AM61

Как следует из названия модели, Honor (дочерний бренд компании HUAWEI) разработал эти наушники специально для занятий спортом. Бегаешь и слушаешь любимые треки. Но не только: стереогарнитурой с микрофоном удобно пользоваться за рулем. Строго говоря, HONOR Sport AM61 не являются совсем уж беспроводными — подключение осуществляется при помощи Bluetooth модуля, а правый и левый наушники соединены кабелем. Но пользоваться ими очень удобно. А учитывая бюджетную цену, это вполне достойная замена более дорогим аналогам.

Цена: от 2370 рублей.

3. DIGMA BT-14

Новинка от компании Digma радует вполне приличным функционалом при более чем бюджетной цене. Беспроводные наушники оснащены модулем Bluetooth 4.2 с поддержкой EDR. Радиус действия сигнала составляет десять метров, так что от головного устройства можно отдалиться на приличное расстояние. Гарнитура совместима со смартфонами, настольными ПК, консолями и SMART TV. И главное — в ней есть разъем под microSD карту. Регулятор громкости удобно расположился на корпусе устройства.

Цена: 990 рублей.

МЕДИАПЛЕЕРЫ

1. Медиаплеер APPLE TV 4K 64Gb

Приставка нового поколения поддерживает формат 4К — видео повышенной четкости. Картинка на экране выглядит более яркой и реалистичной, правда, тут многое зависит от возможностей вашего телевизора. В остальном медиаплеер порадует всеми традиционными «фишечками» Apple TV. Он взаимодействует с экосистемой Apple, позволяя смотреть фильмы из iTunes, слушать музыку через Apple Music и пролистывать фото из iCloud. Из Apple Store можно загрузить различные онлайн-сервисы и наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов от Netflix, Amediateka, ivi, MEGOGO или поставить детям все серии «Маши и Медведя» подряд. Кстати, можно поручить это Siri: управлять приставкой можно с помощью голосовых команд, адресуя их голосовому ассистенту.

Цена: 14640 рублей.

УВЛАЖНИТЕЛИ

1. POLARIS PUH 6504

Сухой воздух — главная беда любой квартиры осенью и зимой, когда батареи жарят во всю мощь, лишая наши легкие, кожу и волосы драгоценной влаги. Все больше сторонников ЗОЖ покупают для дома увлажнители, и ультразвуковой POLARIS — самая популярная модель в своем сегменте. Для очистки воздуха в нем предусмотрен карбоновый фильтр, удерживающий частицы пыли и пуха. Предусмотрена система безопасности: если вдруг вода в увлажнителе закончится, он выключится автоматически.

Цена: 1720 рублей.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

1. Электросамокат CACTUS CS-ESCOOTER-S2

Популярность электротранспорта стремительно набирает обороты: в условиях большого города электросамокат позволит быстро переместиться из пункта А в пункт Б, объехав пробки и сэкономив время, которое вы бы затратили, шагая на своих двоих. Удобная складная модель разгоняется до 30 км/час, весит всего 9 килограммов и может проехать до 20 километров на одном заряде батареи. Затем два часа подзарядки — и самокат снова готов к путешествиям.

Цена: 18900 рублей.

2. Гироскутер CACTUS CS-GYROCYCLE _SP_WT, 8"

Гироскутер — любимое развлечение подростков. Хотя его создатели уверяют, что это транспортное средство не менее удобно, чем байк или самокат, покупают его скорее для праздных прогулок в парке, чем для быстрой езды по улицам города. Да и в скорости он проигрывает — разгоняется всего до 10 км/час. Зато он выглядит как настоящий транспорт будущего из фантастических фильмов и управляется одним нажатием стопы. Потому и стоит так высоко в рейтинге популярности в сегменте электрических средств передвижения.

Цена: в среднем 10900 руб.

3. Электробайк CACTUS CS-EBIKE-P1

Электрическими велосипедами на улицах Питера уже никого не удивишь, и все же по популярности байк чуть-чуть уступает электросамокатам. Хотя технические характеристики у них примерно одинаковые: электрический велосипед способен разгоняться до 30 км/час и может проехать 20 км на одном заряде батареи. Несмотря на довольно изящные габариты, выдерживает ездока весом до 120 кг. Компактный размер и складная конструкция при весе в 12 кило делают его оптимальной моделью для путешествий — его легко перевозить, и он не занимает много места. Из «фишечек» — у электробайка есть USB-порт и мобильное приложение для Android и IOS.

Цена: 28500 рублей.