2019-04-04T18:33:48+03:00
Досуг

Выставка "Собибор: возвращение подвига Александра Печерского" - с 10 апреля в музее Артиллерии

Открытие экспозиции приурочено к Международному дню движения Сопротивления
Степан СТЕПАНОВ
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Впервые выставка экспонировалась в 2018 году в Музее Победы в Москве.Впервые выставка экспонировалась в 2018 году в Музее Победы в Москве.
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Выставка посвящена восстанию в Собиборе - единственному в истории успешному побегу из нацистского лагеря смерти, а также его руководителю Александру Печерскому. В экспозиции представлены личные вещи Печерского, фотографии, письма, документы из его собрания, а также уникальные материалы о героях, жертвах и палачах Собибора. Среди экспонатов - легендарная "счастливая" рубашка, подаренная Печерскому за несколько часов до восстания голландской девушкой по имени Люка; альбом с материалами о Собиборе, которые собирал в послевоенные годы руководитель восстания; книга Печерского “Восстание в Собибуровском лагере”, вышедшая в апреле 1945-го в Ростове-на-Дону, и многое другое. Выставка продлиться до 9 июня.

Восстание в нацистском лагере смерти Собибор, созданном для уничтожения европейских евреев, произошло 14 октября 1943 года. В результате восстания, организованного пленным лейтенантом Красной Армии Александром Печерским, было уничтожено 12 эсэсовцев, сотни узников вырвались на свободу, более 50 из них дожили до конца войны. Александр Печерский и его товарищи из числа советских военнопленных после восстания присоединились к белорусским партизанским отрядам, а затем - к Красной Армии. Сам Печерский в августе 1944 года был тяжело ранен и после демобилизации жил в Ростове-на-Дону. Образ офицера-красноармейца, объединившего граждан разных стран Европы для борьбы с «чумой ХХ века», в современном общественно-политическом контексте обретает особую актуальность и символичность.

Восстание в нацистском лагере смерти Собибор случилось 14 октября 1943 года.

Восстание в нацистском лагере смерти Собибор случилось 14 октября 1943 года.

Впервые выставка экспонировалась в 2018 году в Музее Победы в Москве. За несколько месяцев ее посетило около полумиллиона человек. Для экспозиции в Музее Артиллерии выставка дополнена новыми документами и материалами, выявленными в последнее время. Выставка организована фондом Александра Печерского, при участии Евро-Азиатского Еврейского конгресса, Российского исторического общества, Фонда “История отечества” и Российского военно-исторического общества. Кураторы выставки: Юлия Борисова и Михаил Эдельштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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