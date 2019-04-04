2019-04-04T22:09:29+03:00
Звезды

«Идеальный мужик»: Михаил Боярский наговорил комплиментов своему зятю Максиму Матвееву

Актер признался, что готов многому у него поучиться
Александра МЕДВЕДЕВА
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Михаил Боярский в восторге от супруга дочери Максима Матвеева.Михаил Боярский в восторге от супруга дочери Максима Матвеева.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В гостях программы «Мой герой» у Татьяны Устиновой побывал актер театра и кино, супруг Елизаветы Боярской Максим Матвеев. Он рассказал писательнице и телеведущей о детстве, начале актерской карьеры, о том, что больше всего ему нравиться играть в театре и кино, а также о семье.

Артист признался, что рос тихим и замкнутым ребенком, «куда посалят, там и сидел», придумывал собственные игры и миры, развивал воображение. Многому научил дед, который заменил отца и прочил ему карьеру врача. Мама видела в сыне будущего юриста, но судьба решила по-своему. Отличник Матвеев попал на бал медалистов, где его заметил театральный мастер Владимир Смирнов. Именно с его легкой руки Максим поступил в Саратовскую консерваторию на актерский факультет.

В передаче также показали интервью отца супруги Максима Михаила Боярского, который с радостью его расхвалил.

- Максим очень тихий, интеллигентный человек. Настоящий мужчина. Удивительный мужик, каких, на мой взгляд, просто не бывает. Какой-то идеальный. У него можно многому поучиться. Он пунктуален, много работает, и все свободное время посвящает жене и детям. При этом он рукастый, умеет рисовать, шить и ковать. У них в семье свой мир, в который они никого не допускают, - заявил Михаил Сергеевич, - и напоследок добавил, обратившись к зятю. - Максим, если у тебя есть возможность воспитывать двух детей, то возьми меня третьим. Я поддаюсь воспитанию. Научи меня быть таким же, как ты.

Напомним, в браке с Лизой Боярской Матвеев состоит уже восемь лет. Впервые они познакомились на съемках картины Игоря Копылова «Не скажу», где сыграли главных героев. Через некоторое время начался их роман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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