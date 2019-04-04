2019-04-04T22:15:42+03:00
Досуг

Мюзикл «Мастер и Маргарита» 11, 12, 13, 14 апреля в театре «ЛДМ. Новая сцена»!

66 артистов, занятых в постановке, разыгрывают магическое противостояние Добра и Зла
Степан СТЕПАНОВ
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666 костюмов создал для «Мастера и Маргариты» знаменитый венгерский художник-постановщик Кентауэр.666 костюмов создал для «Мастера и Маргариты» знаменитый венгерский художник-постановщик Кентауэр.
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Мюзикл «Мастер и Маргарита» 11, 12, 13, 14 апреля в театре «ЛДМ. Новая сцена»!

Легендарный мюзикл "Мастер и Маргарита" (трейлер).

«Мастер и Маргарита» – это грандиозный международный проект, объединивший лучшие творческие ресурсы России и Европы. Зрителей ждет магическая феерия, потрясающие 3D-декорации и интерактивное шоу. Мюзикл проведет зрителей по лабиринту страстей человеческих и откроет потаенные смыслы великого романа.

Интересные факты о мюзикле:

6 композиторов: Антон Танонов (Зав. кафедрой специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской Государственной консерватории), Ольга Томаз (композитор ее Величества Королевы Великобритании), Сергей Рубальский, Ирина Долгова, Олег Попков, Александр Маев.

Либретто создано по новейшей технологии «Ситуационный сценарий» – это сочетание условий и обстоятельств, вовлекающих зрителя в сценическое пространство. Зрители оказываются втянуты в интерактивное шоу, становятся участниками «дьявольского» спектакля Воланда.

66 артистов, занятых в постановке, разыгрывают магическое противостояние Добра и Зла.

Среди них – ярчайшие звезды российских мюзиклов:

Воланд – Иван Ожогин (лауреат премии «Золотая маска)

Мастер – Антон Авдеев (золотой голос российских мюзиклов)

Маргарита – Теона Дольникова (обладательница премии «Золотая Маска»)

Гелла – Мария Лагацкая-Зимина (лауреат премии «Золотая Маска»)

Пилат – Вячеслав Штыпс (заслуженный артист России)

66 декораций сменяется на сцене во время спектакля.

666 костюмов создал для «Мастера и Маргариты» знаменитый венгерский художник-постановщик Кентауэр (Эркель Ласло), автор художественной концепции всемирно известных мюзиклов «Бал Вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер».

Просим вас во время спектакля не вставать со своих мест и не прерывать представление аплодисментами. Не разрывайте магический круг!

Возрастная аудитория 16+

Купить билет

ИСТОЧНИК KP.RU

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