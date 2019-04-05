Мюзикл, меняющий сознание - «Оскар и Розовая дама. XII Писем Смерти» - 5 и 6 апреля в театре ЛДМ.Новая сцена!

Зрители вместе с артистами перенесутся из заснеженного театра в тайную каморку мышей, а гигантский часовой механизм трансформируется в боксерский ринг.

Декорации и костюмы выполнены в стилистике Михаила Шемякина. В главных ролях артист театра им. Маяковского - непревзойденный Всеволод Макаров, а также лучшие голоса российских мюзиклов Антон Авдеев и Евдокия Малевская.

Главное культурное событие Петербурга по версии читателей РБК перевернёт ваше отношение к жизни! Вы поверите не только в театральное действо, но и в самих себя!

5, 6 апреля в 19:00 в театре "ЛДМ. Новая сцена".

ул. Профессора Попова, 47