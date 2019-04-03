2019-04-04T23:59:33+03:00
Досуг

8 апреля Борис Гребенщиков и «Аквариум» выступят с большим весенним концертом в ДК Ленсовета

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Степан СТЕПАНОВ
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«Аквариум».«Аквариум».
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«Аквариум» колесит по городам и весям, как БГ в колесе, за две недели до петербургского концерта расписание предстоящих концертов группы выглядело так: Кемерово, Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Тюмень. Позже в апреле запланированы Хельсинки и Тбилиси. Почти везде они, кроме заявленного выступления, играют в общественных, странных на первый взгляд для концертов местах, будь то набережная, подножие памятника или торговый центр. При таком дичайшем графике, ББ еще успевает записывать свою гениальную музыкальную программу «Аэростат», где рассказывает о волнующей его музыке.

19 марта в сети появился клип, вернее сказать, короткометражный блокбастер «Темная как ночь. Каренина 2019» на песню Бориса Гребенщикова «Темный, как ночь», правда её содержание и история, рассказанная режиссером, соотносятся с собой плохо. Сценарист, бывший пиарщик (а они, как известно, бывшими не бывают), а ныне модный писатель Александр Цыпкин перенес роман Толстого в наши дни и зазвал участвовать в съемках невероятный состав актеров: Юлию Пересильд, Ингеборгу Дапкунайте, Максима Суханова, Константина Хабенского, etc. Сюжет тоже оказался невероятным.

И много шума наделала недавняя презентация книги Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес», где Гребенщиков – один из главных героев. Там «посол русского рока в США», вспоминает, что Борис произвел на неё самое неизгладимое впечатление: «На первый взгляд он был неотличим от любого русского: в такой же меховой шапке и длинном твидовом пальто. Но при этом он обладал худощавым телом рокера и изысканными длинными волосами. То, как он брал сигарету, как пускал дым, как разговаривал, заставляло меня таять. Он был таким умным, мудрым, глубоким…». С годами, должно заметить, эти качества сильно преумножились.

«Не могу ничего определенного сказать о поклонниках нашего творчества, поскольку сталкиваюсь с ними либо в Интернете, либо в зале, где я по одну сторону, а они по другую, - ответствует Борис Борисович на вопрос, кто же они – настоящие фанаты «Аквариума»? - Но точно знаю, что с каждым годом моя публика становится только лучше и лучше. А сейчас она просто фантастическая».

Присоединяйтесь к фантастике.

8 апреля - «АКВАРИУМ» в ДК Ленсовета. Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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