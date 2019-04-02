В «Школу экстрасенсов» попал участник из Санкт-Петербурга

Как стало известно, одним из учеников «Школа экстрасенсов» станет житель нашего города. Кто этот счастливчик? Узнаем в воскресенье 7 апреля в 20.30 на ТНТ.

Можно ли обучить сверхспособностям и экстрасенсорике? Возможно ли развить дар у любого человека или к этому должна быть предрасположенность? ТНТ решил проверить это и впервые в истории телевидения показать то, что всегда было скрыто от посторонних глаз. «Школа экстрасенсов» - уникальный и грандиозный эксперимент, который в очередной раз перевернет представления о границах человеческих возможностей.

Наставниками школы станут победитель 17-го сезона «Битвы» мистик Свами Даши и победитель 18-го сезона аланский провидец Константин Гецати. Они согласились на участие в этом проекте при одном условии: у учеников школы должна быть предрасположенность к сверхспособностям. Обучить этой тонкой материи с нуля просто невозможно.

Съемки первого выпуска уже прошли, Константин Гецати и Свами Даши распределили учеников по своим командам. У кого станет обучаться участник из Санкт-Петербурга, станет известно уже в первом выпуске проекта.

С 7 апреля в 20.30 смотрите в проекте «Школа экстрасенсов» на ТНТ!