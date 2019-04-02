2019-04-05T00:02:53+03:00
Телевизор

В «Школу экстрасенсов» попал участник из Санкт-Петербурга

Совсем скоро на ТНТ состоится премьера нового уникального проекта
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
С 7 апреля в 20.30 смотрите в проекте «Школа экстрасенсов» на ТНТ!С 7 апреля в 20.30 смотрите в проекте «Школа экстрасенсов» на ТНТ!Фото: телеканала ТНТ
Изменить размер текста:

Как стало известно, одним из учеников «Школа экстрасенсов» станет житель нашего города. Кто этот счастливчик? Узнаем в воскресенье 7 апреля в 20.30 на ТНТ.

Можно ли обучить сверхспособностям и экстрасенсорике? Возможно ли развить дар у любого человека или к этому должна быть предрасположенность? ТНТ решил проверить это и впервые в истории телевидения показать то, что всегда было скрыто от посторонних глаз. «Школа экстрасенсов» - уникальный и грандиозный эксперимент, который в очередной раз перевернет представления о границах человеческих возможностей.

Наставниками школы станут победитель 17-го сезона «Битвы» мистик Свами Даши и победитель 18-го сезона аланский провидец Константин Гецати. Они согласились на участие в этом проекте при одном условии: у учеников школы должна быть предрасположенность к сверхспособностям. Обучить этой тонкой материи с нуля просто невозможно.

Съемки первого выпуска уже прошли, Константин Гецати и Свами Даши распределили учеников по своим командам. У кого станет обучаться участник из Санкт-Петербурга, станет известно уже в первом выпуске проекта.

С 7 апреля в 20.30 смотрите в проекте «Школа экстрасенсов» на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
«Ходячие мертвецы»: почему суперпопулярное шоу стало превращаться в «зомби»
После премьеры супершоу «Ходячие мертвецы» в 2010 году о нем сразу заговорили даже те, кто никогда не интересовался этим жанром. Но прошло время и рейтинги сериала существенно просели
Новости 24
В Академии «Зенит» открылся новый манеж
В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники
Петербуржцу, жестоко нанесшему двум людям 50 ударов ножом, грозит до 25 лет тюрьмы
В Петербурге начали ремонтировать асфальт на мостах и набережных
На Ладожском мосту перекроют еще одну полосу до 15 августа
В Петербурге в ночь с 4 на 5 апреля разведут мосты
Уголовное преследование директора детского дома в Петербурге, где 10 лет насиловали воспитанников, прекратилось
«Дышать нечем»: Жители Кронштадта жалуются на дым и запах гари
Смольный уточнил количество пострадавших от гололеда и сосулек зимой 2019 года
Сюрприз из вентиляции: В Петербурге спасли застрявшего в шахте дорогостоящего кота
Петербуржец защитился от грабителя и оказался в наручниках
Организатора разбойного нападения на больницу в Сестрорецке арестовали на два месяца
Беременную почтальонку обвиняют в пропаже 185 тысяч рублей, которые она несла пенсионерам
Мораторий на снос газетных киосков продлили до 1 августа
Петербуржцы выбрали фонтаны, которые отремонтируют в 2019 году
Петербуржец с ножом набросился на повара и директора ресторана, из которого уволили его жену
На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского «Инфинити» снес будку «Газели»
Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко
Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг