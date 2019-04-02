2019-04-05T00:06:27+03:00
Досуг

Международная потребительская ярмарка «Все для лета» в 2019 году пройдет в СКК и Ленэкспо

В течение 8 дней более 500 российских и зарубежных компаний представят свою продукцию по ценам производителей
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
«Все для лета» – это возможность приобрести все самое необходимое для отдыха из самых актуальных коллекций.«Все для лета» – это возможность приобрести все самое необходимое для отдыха из самых актуальных коллекций.
Изменить размер текста:

Апрель – лучший месяц для подготовки к летнему сезону! Сразу на двух площадках Санкт-Петербурга пройдет крупнейшая на Северо-Западе XI Международная потребительская ярмарка «Все для лета»: с 18 по 21 апреля в Петербургском СКК и с 25 по 28 апреля 2019 года в Ленэкспо. «Все для лета» является лучшей выставкой России по тематике «Товары для дома, посуда, сувениры» (по данным аудита РСМВЯ и EXPO RATING).

Десятки тысяч петербуржцев ежегодно посещают ярмарку «Все для лета». Невероятное разнообразие товаров для отдыха в городе, на природе или на море ждет посетителей ярмарки. В течение 8 дней более 500 российских и зарубежных компаний представят свою продукцию по ценам производителей:

- Одежда, обувь, головные уборы

- Аксессуары, украшения, косметика

- Товары для здоровья и активного отдыха

- Товары для дома и дачи

- Деликатесы и десерты

«Все для лета» – это возможность приобрести все самое необходимое для отдыха из самых актуальных коллекций: стильную одежду, удобную обувь, яркие аксессуары. Ярмарка представит товары из натуральных материалов, полезные продукты для красоты и здоровья. Широкий выбор экологичных изделий изо льна для всей семьи: одежда, головные уборы, льняной трикотаж, аксессуары и украшения, текстиль для дома.

Натуральные продукты от фермерских хозяйств будут представлены на ярмарке «Все для лета»: мясные и рыбные деликатесы, молочная и консервированная продукция, осетинские пироги, грибы и ягоды, мед из разных регионов России, орехи и сухофрукты, кондитерские изделия и многое другое.

Гости ярмарки смогут принять участие в фотоконкурсе «Волшебная тыква», получив пакетик семян и вырастив их на своем участке. Самые творческие участники конкурса, приславшие фотографии до 30.11.2019 года, будут награждены ценными подарками на выставке-ярмарке «Новогодний подарок».

Каждый пришедший на ярмарку «Всё для лета» в Ленэкспо получит вкусный подарок! *

«ВСЁ ДЛЯ ЛЕТА» – создаст летнее настроение уже в апреле! Ярмарка проходит совместно со специализированной выставкой «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» с 18 по 21 апреля в Петербургском СКК и с 25 по 28 апреля в Ленэкспо.

Время и режим работы ярмарки «Все для лета»

Петербургский СКК, проспект Ю. Гагарина, 8, м. «Парк Победы»

18-20 апреля с 11.00 до 20.00

21 апреля с 11.00 до 18.00

Ленэкспо, 7 павильон, Большой В. О., 103, м. «Приморская»

25-27 апреля с 11.00 до 20.00

28 апреля с 11.00 до 18.00

Бесплатный пригласительный билет можно получить на официальном сайте выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Моноспектакль «Люка» - поэтическая история любви Александра Печерского: 11 апреля в Парке Культуры и Чтения "Буквоед"
После спектакля состоится встреча с авторами книг: "Собибор: восстание в лагере смерти", "Собибор: возвращение подвига Александра Печерского" и "Собибор. Хроника восстания в лагере смерти"
В Петербурге запустят открытое голосование за лучший район города и области
1 апреля состоится презентация нового интернет-проекта «Открытый Петербург», учредителем и оператором которого выступает Северо-Западный институт управления Президентской академии
Новости 24
В Академии «Зенит» открылся новый манеж
В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники
Петербуржцу, жестоко нанесшему двум людям 50 ударов ножом, грозит до 25 лет тюрьмы
В Петербурге начали ремонтировать асфальт на мостах и набережных
На Ладожском мосту перекроют еще одну полосу до 15 августа
В Петербурге в ночь с 4 на 5 апреля разведут мосты
Уголовное преследование директора детского дома в Петербурге, где 10 лет насиловали воспитанников, прекратилось
«Дышать нечем»: Жители Кронштадта жалуются на дым и запах гари
Смольный уточнил количество пострадавших от гололеда и сосулек зимой 2019 года
Сюрприз из вентиляции: В Петербурге спасли застрявшего в шахте дорогостоящего кота
Петербуржец защитился от грабителя и оказался в наручниках
Организатора разбойного нападения на больницу в Сестрорецке арестовали на два месяца
Беременную почтальонку обвиняют в пропаже 185 тысяч рублей, которые она несла пенсионерам
Мораторий на снос газетных киосков продлили до 1 августа
Петербуржцы выбрали фонтаны, которые отремонтируют в 2019 году
Петербуржец с ножом набросился на повара и директора ресторана, из которого уволили его жену
На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского «Инфинити» снес будку «Газели»
Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко
Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг