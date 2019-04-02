Международная потребительская ярмарка «Все для лета» в 2019 году пройдет в СКК и Ленэкспо

Апрель – лучший месяц для подготовки к летнему сезону! Сразу на двух площадках Санкт-Петербурга пройдет крупнейшая на Северо-Западе XI Международная потребительская ярмарка «Все для лета»: с 18 по 21 апреля в Петербургском СКК и с 25 по 28 апреля 2019 года в Ленэкспо. «Все для лета» является лучшей выставкой России по тематике «Товары для дома, посуда, сувениры» (по данным аудита РСМВЯ и EXPO RATING).

Десятки тысяч петербуржцев ежегодно посещают ярмарку «Все для лета». Невероятное разнообразие товаров для отдыха в городе, на природе или на море ждет посетителей ярмарки. В течение 8 дней более 500 российских и зарубежных компаний представят свою продукцию по ценам производителей:

- Одежда, обувь, головные уборы

- Аксессуары, украшения, косметика

- Товары для здоровья и активного отдыха

- Товары для дома и дачи

- Деликатесы и десерты

«Все для лета» – это возможность приобрести все самое необходимое для отдыха из самых актуальных коллекций: стильную одежду, удобную обувь, яркие аксессуары. Ярмарка представит товары из натуральных материалов, полезные продукты для красоты и здоровья. Широкий выбор экологичных изделий изо льна для всей семьи: одежда, головные уборы, льняной трикотаж, аксессуары и украшения, текстиль для дома.

Натуральные продукты от фермерских хозяйств будут представлены на ярмарке «Все для лета»: мясные и рыбные деликатесы, молочная и консервированная продукция, осетинские пироги, грибы и ягоды, мед из разных регионов России, орехи и сухофрукты, кондитерские изделия и многое другое.

Гости ярмарки смогут принять участие в фотоконкурсе «Волшебная тыква», получив пакетик семян и вырастив их на своем участке. Самые творческие участники конкурса, приславшие фотографии до 30.11.2019 года, будут награждены ценными подарками на выставке-ярмарке «Новогодний подарок».

Каждый пришедший на ярмарку «Всё для лета» в Ленэкспо получит вкусный подарок! *

«ВСЁ ДЛЯ ЛЕТА» – создаст летнее настроение уже в апреле! Ярмарка проходит совместно со специализированной выставкой «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» с 18 по 21 апреля в Петербургском СКК и с 25 по 28 апреля в Ленэкспо.

Время и режим работы ярмарки «Все для лета»

Петербургский СКК, проспект Ю. Гагарина, 8, м. «Парк Победы»

18-20 апреля с 11.00 до 20.00

21 апреля с 11.00 до 18.00

Ленэкспо, 7 павильон, Большой В. О., 103, м. «Приморская»

25-27 апреля с 11.00 до 20.00

28 апреля с 11.00 до 18.00

Бесплатный пригласительный билет можно получить на официальном сайте выставки.