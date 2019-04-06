2019-04-06T12:47:12+03:00
Происшествия

Собачьи бои: Петербургская собачница обстреляла подростка в Удельном парке

Женщина пообещала «убить его, когда встретит еще раз»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге хозяйка пса обстреляла подростка из-за собачьей схваткиВ Петербурге хозяйка пса обстреляла подростка из-за собачьей схваткиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Суббота, в Петербурге солнце. Казалось бы, что может омрачить этот день. Но в Удельном парке разразилась настоящая собачья схватка. Громкий лай, рычание, клочья шерсти разлетаются в разные стороны. И вдруг взбесившаяся собачница направила пистолет на 15-летнего хозяина одного из псов и выстрелила в него.

Происшествие произошло еще 3 апреля. Вечером школьник выгуливал свою собаку. Там же прогуливалась вместе со своим четвероногим другом женщина, соседка мальчика. Проходя мимо друг друга, их псы сцепились. Однако оба хозяина быстро среагировали и растащили псов до кровопролития.

Но собачнице оказалось этого мало. Она стала кричать на мальчика, посыпались угрозы.

- Собачница кричала школьнику, что в следующий раз «убьет, когда встретит», - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Следом женщина достала пистолет и выстрелила в сторону подростка. Но к счастью не попала.

О происшествии сообщил отец мальчика. По его заявлению в полицию Петербурга задержали 45-летнюю женщину. По данным "Оперативное прикрытие" при проверке у нее нашли и изъяли травматический пистолет МР-79-9ТМ, более известный как «Макарыч». На оружие у петербурженки есть лицензия.

- По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Если противоправные действия подтвердятся, будут приняты меры, - сообщила пресс-служба главного управления МВД Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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