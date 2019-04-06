2019-04-06T23:09:48+03:00
Происшествия

Весенний заплыв: Автомобиль улетел в Неву в центре Петербурга

Иномарка с людьми упала в воду с набережной у Горного университета [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге машина упала в НевуВ Петербурге машина упала в НевуФото: СОЦСЕТИ
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В центре Петербурга вечером в субботу, 6 апреля, не спокойно. На набережной Невы возле Горного института на Васильевском острове собрались все экстренные службы. Прохожие обступили гранитную набережную и внимательно наблюдают за тем, как автокран пытается поднять машину из реки.

- Автомобиль улетел в Неву у Горного института, - сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В Петербурге машина упала в Неву.

Машина марки «Ниссан Кашка» плавает у берега в Неве. Автомобиль практически полностью утоплен в воду. Специальный кран с помощью крюка и троса пытается вытащить транспортное средство на сушу.

- А люди-то вылезли? – интересуются обеспокоенные прохожие.

Свидетели происшествия сообщают, что водитель и пассажиры автомобиля живы. По их словам, компания приехала на набережную Невы, полюбоваться видами вечернего города. Однако забыли поставить на ручной тормоз автомобиль и не заметили, как машина покатилась вниз по спуску и плюхнулась в воду.

Благо, все находившиеся в тот момент в машине успели быстро среагировать, открыли двери, выбрались наружу и доплыли до берега. Посл такого потрясения участники весеннего заплыва нервно курили в окружении медиков и наблюдали за тем, как машину пытаются достать из воды.

На данный момент автомобиль уже поднят. На месте также работают сотрудники ДПС, которые установят все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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