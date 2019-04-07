2019-04-07T16:38:59+03:00
Спорт

СКА – ЦСКА 7 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина

Хоккей, матч СКА – ЦСКА 7 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция состоится 7 апреля 2019. Составы команд, прогнозы на матч Кубка Гагарина [видео]
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА – ЦСКА 7 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча.СКА – ЦСКА 7 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Шестая игра серия может решить судьбу финала Западной конференции Кубка Гагарина. В пятницу ЦСКА в Москве обыграл СКА с «сухим» счетом» 3:0 и теперь до победы в серии им остался сделать один шаг. Правда петербуржцы досрочно уходить в отпуск не собираются и собираются продлить серию хотя бы до семи матчей. Для этого им надо сегодня, в воскресенье, 7-го апреля обыграть своих московских одноклубников с любым счетом.

СКА – ЦСКА. 7 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина

Сегодня петербуржцам вполне по силам вновь восстановить счет в серии – при яростной поддержке своих трибун. И тогда все будет решаться в 7-ой игре.

Трансляция матча СКА – ЦСКА 7 апреля 2019

Трансляция матча СКА – ЦСКА 7 апреля 2019 состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 17:00 по московскому времени.

СКА ЦСКА 7 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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