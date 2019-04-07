Дмитрий Нагиев прогулялся по Лос-Анджелесу в образе бомжа

Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свежее фото, на котором он чинно прогуливается по улице Лос-Анджелеса в костюме стильного бродяги.

«Который год качаю вам свои фоточки, и еще накачаю. Так что долго будет неловко. Меня так и называют – инстаграмный насос», – подписал пост Нагиев.

nagiev.universal Который год качаю вам свои фоточки, и ещё накачаю. Так что долго будет неловко. Меня так и называют - инстаграмный насос.

Поклонники по достоинству оценили «драные штанишки» и весь в целом «бомбический прикид» артиста, озаботившись вопросом, где же это он гуляет и почему.

В день рождения актера, 4 апреля, в Лос-Анджелесе стартовали съемки новой картины Сарика Андреасяна «Родина», где Нагиев заявлен в главной роли. Об этом сам режиссер сообщил с соцсети. Предыдущая картина Андреасяна «Непрощенный» с участием Дмитрия получила зрительское признание.

Андреасян давно хотел сделать кино на тему эмигрантов, поскольку сам является таковым с трех лет.

«Родина — это не только место твоего рождения, но и мамина забота, бабушкина еда, отцовские наставления, детство, воспоминания, привычки, которые делают нас такими, какими мы есть в любом месте, где бы мы ни оказались», — сообщил режиссер в Instagram.

sarik_andreasyan В одном из моих любимых фильмов Аль Пачино в финале приходил домой и говорил своей жене Передай Донни, что если так сложилось, то я счастлив что из-за него ! Вот и я хочу сказать, что счастлив, что на моем скромном и сложном жизненном пути есть такой большой человек и артист Дмитрий Нагиев у которого сегодня День Рождения! @nagiev.universal поздравляю тебя с твоим днём и к сожалению признаю, что моего словарного запаса не хватает, чтобы выразить своё восхищение и уважение к тебе!

Он также отметил, что после Америки съемки продолжатся летом в Москве, и адресовал слова благодарности исполнителю главной роли: «Хочу сказать, что счастлив, что на моем скромном и сложном жизненном пути есть такой большой человек и артист Дмитрий Нагиев».

Среди артистов, исполняющих роли в фильме «Родина», заявлены Юрий Стоянов, Надежда Михалкова, Владимир Яглыч, Лянка Грыу. Выход ленты назначен на февраль 2020 года.