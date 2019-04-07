Обзор матча СКА- ЦСКА. 7 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

Уступив без всяких шансов в пятницу в пятом матче в Москве 0:3, СКА поставил себя на грань катастрофы. Чтобы выиграть финал Западной конференции, им требовались только победы.

Право на ошибки они уже лишились!

А, значит, требовалось волшебство. Поэтому, в состав и вернули «Волшебника» Павла Дацюка! Какие чудеса без него? Его поставили «центром» во второе звено, к Тихонову и Плотникову. А из первого убрали Николая Прохоркина, и вообще героя третьего и четвертого матчей отправили в запас. Первую тройку составили Гусев, Коскиранта и Барабанов!

Начали команды игру на этот раз очень активно! СКА, как и полагается команде, которая нужно побеждать, сразу «обложила» чужую зону. Но Сорокин проигрывать не хотел, на первых порах, справляясь со всеми опасными выпадами хозяев.

Игру решил обострить Сергей Плотников, который сошелся в кулачном поединке с Иваном Телегиным и победил нокаутом.

Вскоре ЦСКА ждал еще один удар. Наиль Якупов убежал в быстрый отрыв и со средней дистанции открыл счет на 16-й минуте!

Ответ ЦСКА, правда, последовал мгновенный! Но их гол судьи не засчитали, при взятии ворот у хоккеиста москвичей было движение ногой, а это не футбол!!!

Второй период начался для СКА — лучше не придумаешь! Устроив почти двухминутный штурм ворот Сорокина, они увеличили отрыв! 2:0! Дубль сделал Якупов, успевший быстрее всех сориентироваться на «пятачке».

После этого игра стала намного веселее, команды забыли про оборонительные схемы. Атака стала сменять атаку! При этом, у невской команды было намного больше моментов...

Но забил ЦСКА! Простой наброс канадского защитника Мэта Робинсона на 34-й минут, и шайба непонятным образом залетает в ворота - 2:1!

И после этого уже СКА впадает в прострацию! ЦСКА надолго зажимает противника в их зоне, команде Ильи Воробьева остается только отбиваться! Но надолго их сил и терпения не хватило!

На 36-й минуте клуб с берегов Невы оказывается в меньшинстве и на реализацию численного преимущества столичным хоккеистам потребовалось всего 12 секунд. Дубль сделал Робинсон, ответив таким образом на дубль Якупова.

До окончания периода могли отличиться обе команды, но на второй перерыв команды все-таки уходили при равном счете - 2:2.

Третий период вновь начал с атак СКА. И им удается достаточно быстро выйти вперед. На 45-й минуте Светлаков отправился на скамейку штрафников, и Гусев прошил вратаря соперников со второй попытки. Правда, шайбу засчитали почти после 10-минутной паузы - вновь потребовался видео-просмотр.

После этого, ЦСКА вновь перехватил инициативу и концовка матча прошла в их бесконечных атаках. Дважды хоккеисты СКА оказывались в меньшинстве. Но на этот раз ценой огромных усилий им удалось удержать победный счет - 3:2! И сравнять счет в серии - 3:3!

Седьмой матч, который решит судьбу серии, состоится в Москве во вторник, 9 апреля 2019 года!

Статистика матча СКА-ЦСКА 7 апреля 2019 года

Хоккей. Кубок Гагарина. Полуфинал. Шестой матч.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1; 0:0; 2:0)

1-й период:

Голы: Якупов, 15:35 (1:0)

Удаления:

Телегин, 9:04 – 5 минут (ЦСКА), Плотников, 9:05 — 5 минут (СКА)

2-й период

Голы: Якупов, 22:02 (2:0), Робинсон, 33:16 (2:1), Робинсон, бол., 35:37 (2:2)

Удаления:

Дальбек, 29:08 — 2 минуты (ЦСКА), командный штраф — 2 минуты (ЦСКА),

3-й период

Голы: Гусев, бол., 45:52 (3:2)

Удаления:

Светлаков, 45:08 — две минуты (ЦСКА), Бывальцев, 48:08 — две минуты (СКА), Тихонов, 52:47 — две минуты (СКА)

Вратари: Шестеркин – Сорокин (58:54)

Общий штраф: 11-9

3 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый». 12 320 зрителей. (12 000)

Счет в серии - 3:3. Следующий матч – 9 апреля в Москве.