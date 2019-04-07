2019-04-07T20:10:20+03:00
Спорт

Обзор матча СКА- ЦСКА. 7 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор шестого матча финала западной конференции Кубка Гагарина СКА-ЦСКА
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обзор шестого матча финала западной конференции Кубка Гагарина СКА-ЦСКА.Обзор шестого матча финала западной конференции Кубка Гагарина СКА-ЦСКА.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Уступив без всяких шансов в пятницу в пятом матче в Москве 0:3, СКА поставил себя на грань катастрофы. Чтобы выиграть финал Западной конференции, им требовались только победы.

Право на ошибки они уже лишились!

А, значит, требовалось волшебство. Поэтому, в состав и вернули «Волшебника» Павла Дацюка! Какие чудеса без него? Его поставили «центром» во второе звено, к Тихонову и Плотникову. А из первого убрали Николая Прохоркина, и вообще героя третьего и четвертого матчей отправили в запас. Первую тройку составили Гусев, Коскиранта и Барабанов!

Начали команды игру на этот раз очень активно! СКА, как и полагается команде, которая нужно побеждать, сразу «обложила» чужую зону. Но Сорокин проигрывать не хотел, на первых порах, справляясь со всеми опасными выпадами хозяев.

Игру решил обострить Сергей Плотников, который сошелся в кулачном поединке с Иваном Телегиным и победил нокаутом.

Вскоре ЦСКА ждал еще один удар. Наиль Якупов убежал в быстрый отрыв и со средней дистанции открыл счет на 16-й минуте!

Ответ ЦСКА, правда, последовал мгновенный! Но их гол судьи не засчитали, при взятии ворот у хоккеиста москвичей было движение ногой, а это не футбол!!!

Второй период начался для СКА — лучше не придумаешь! Устроив почти двухминутный штурм ворот Сорокина, они увеличили отрыв! 2:0! Дубль сделал Якупов, успевший быстрее всех сориентироваться на «пятачке».

После этого игра стала намного веселее, команды забыли про оборонительные схемы. Атака стала сменять атаку! При этом, у невской команды было намного больше моментов...

Но забил ЦСКА! Простой наброс канадского защитника Мэта Робинсона на 34-й минут, и шайба непонятным образом залетает в ворота - 2:1!

И после этого уже СКА впадает в прострацию! ЦСКА надолго зажимает противника в их зоне, команде Ильи Воробьева остается только отбиваться! Но надолго их сил и терпения не хватило!

На 36-й минуте клуб с берегов Невы оказывается в меньшинстве и на реализацию численного преимущества столичным хоккеистам потребовалось всего 12 секунд. Дубль сделал Робинсон, ответив таким образом на дубль Якупова.

До окончания периода могли отличиться обе команды, но на второй перерыв команды все-таки уходили при равном счете - 2:2.

Третий период вновь начал с атак СКА. И им удается достаточно быстро выйти вперед. На 45-й минуте Светлаков отправился на скамейку штрафников, и Гусев прошил вратаря соперников со второй попытки. Правда, шайбу засчитали почти после 10-минутной паузы - вновь потребовался видео-просмотр.

После этого, ЦСКА вновь перехватил инициативу и концовка матча прошла в их бесконечных атаках. Дважды хоккеисты СКА оказывались в меньшинстве. Но на этот раз ценой огромных усилий им удалось удержать победный счет - 3:2! И сравнять счет в серии - 3:3!

Седьмой матч, который решит судьбу серии, состоится в Москве во вторник, 9 апреля 2019 года!

Статистика матча СКА-ЦСКА 7 апреля 2019 года

Хоккей. Кубок Гагарина. Полуфинал. Шестой матч.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1; 0:0; 2:0)

1-й период:

Голы: Якупов, 15:35 (1:0)

Удаления:

Телегин, 9:04 – 5 минут (ЦСКА), Плотников, 9:05 — 5 минут (СКА)

2-й период

Голы: Якупов, 22:02 (2:0), Робинсон, 33:16 (2:1), Робинсон, бол., 35:37 (2:2)

Удаления:

Дальбек, 29:08 — 2 минуты (ЦСКА), командный штраф — 2 минуты (ЦСКА),

3-й период

Голы: Гусев, бол., 45:52 (3:2)

Удаления:

Светлаков, 45:08 — две минуты (ЦСКА), Бывальцев, 48:08 — две минуты (СКА), Тихонов, 52:47 — две минуты (СКА)

Вратари: Шестеркин – Сорокин (58:54)

Общий штраф: 11-9

3 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый». 12 320 зрителей. (12 000)

Счет в серии - 3:3. Следующий матч – 9 апреля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Зенит 7 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Зенит 7 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 7 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции КХЛ
Валентина Матвиенко празднует юбилей в Санкт-Петербургской филармонии
В Новом Девяткине шестеро избили и ограбили мужчину за замечание
«Welcome to hell»: На Маршала Казакова горит трава
В Петербурге из окна детского дома выпал ребенок
Экоактивисты стоят у Гостиного Двора в одиночных пикетах
Петербуржцы выстроились живым щитом вокруг сквера в Кузнечном переулке
«Знакомая дочери» выманила у петербургской пенсионерки 720 тысяч рублей
Родители девочек, над которыми надругался тренер по баскетболу, обратились к Бастрыкину
Закрашенную граффити-галерею в переулке Радищева отмыли средством для мытья посуды
Беглов и Макаров поздравили Валентину Матвиенко с юбилеем
За сутки из-за звонков лже-минеров эвакуировали около 700 школьников
В лесу под Выборгом один мужчина подстрелил другого
Новая неделя принесет Петербургу дожди и заморозки
Кронштадт начал подготовку к Главному Военно-морскому параду
Ленинский проспект окутало паром из-за прорыва трубы