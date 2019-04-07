2019-04-07T21:51:37+03:00
Спорт

Судьи не смогли отобрать победу у армейцев Петербурга

В воскресенье СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:2 и сравнял счет в финале Западной конференции — 3:3
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА обыграл в Петербурге ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции - 3:3.СКА обыграл в Петербурге ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции - 3:3.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Хоккеисты СКА после «сухого» поражения в Москве в пятницу вновь оказались прижаты к стенке. Ни шагу назад, только побеждать — такой ныне их лозунг в серии.

Возможно, поэтому тренерский штаб решил вытащить из рукава последний козырь — в состав вернули «Волшебника» Павла Дацюка. Он попал на «больничный» еще по ходу серии с «Локомотивом».

СКА, как и полагается команде, которая нужно побеждать, сразу «обложила» чужую зону. Но Сорокин проигрывать не хотел, на первых порах справляясь со всеми опасными выпадами хозяев.

Игру решил обострить Сергей Плотников, который сошелся в кулачном поединке с Иваном Телегиным и победил нокаутом.

Вскоре ЦСКА ждал еще один удар. Наиль Якупов убежал в быстрый отрыв и со средней дистанции открыл счет на 16-й минуте!

Ответ ЦСКА, правда, последовал мгновенный! Но их гол судьи не засчитали.

Второй период начался для СКА — лучше не придумаешь! Устроив почти двухминутный штурм ворот Сорокина, они увеличили отрыв - 2:0! Дубль сделал Якупов, успевший быстрее всех сориентироваться на «пятачке».

Впрочем, камбэк ЦСКА последовал еще до перерыва. На дубль Якупова своим дублем ответил канадец Мэт Робинсон.

На 34-й минуте простой прострел канадского защитника превратился в гол — 2:1. А спусття две минуты Робинсон замкнул многоходдовку москвичей в большинстве. 2:2 — и начинай борьбу с начала!

Третий период вновь начал с атак СКА. И им удалось достаточно быстро выйти вперед.

На 45-й минуте Светлаков отправился на скамейку штрафников, и Никита Гусев “прошил” вратаря соперников со второй попытки.

Правда, шайбу засчитали почти после 10-минутной паузы — вновь потребовался видео-просмотр.

После этого, ЦСКА вновь перехватил инициативу и концовка матча прошла в их бесконечных атаках. Дважды хоккеисты СКА оказывались в меньшинстве. Но на этот раз ценой огромных усилий петербуржцам удалось удержать победный счет — 3:2!

Одержав труднейшую победу, невская команда вновь сравняла счет в серии. Теперь у обоих армейских клубов в активе по три победы и три поражения.

Судьба армейского дерби теперь решится в Москве во вторник, 9 апреля в седьмом матче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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