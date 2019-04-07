2019-04-07T22:34:17+03:00
Звезды

Елизавета Боярская впервые поделилась семейным фото с мужем и старшим сыном

Поводом для этого послужил седьмой день рождения Андрея Матвеева
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Елизаветы Боярской с мужем и старшим сыном.Елизаветы Боярской с мужем и старшим сыном.Фото: СОЦСЕТИ
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В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Елизаветы Боярской появился трогательный пост. На фото, которое она опубликовала для поклонников, впервые можно увидеть маму, папу и сына Андрея вместе. До этого только Максим Матвеев дважды размещал совместные фото с наследником.

«Сегодня ровно 7 лет, как я поняла, для чего я родилась. Для того, чтобы быть мамой! – Написала Елизавета и обратилась к мужу, - спасибо тебе, моя любовь!».

Вслед за Елизаветой Максим Матвеев опубликовал у себя на странице ту же самую фотографию с праздничным тортом и процитировал утренний диалог с сыном:

- Андрюх, сегодня у тебя День Рождения! Я понимаю, немного волнительно. Цифра серьезная, тебе исполняется 6 лет...

- Пааап...вообще-то уже 7....

maxim_matveev_maxim_matveev_
Диалог... -Андрюх, сегодня у тебя День Рождения!! Я понимаю, немного волнительно...цифра серьезная...тебе исполняется 6 лет... -Пааап..вообще-то уже 7.... -....КАААААК?!??! УЖЕЕЕЕ?!? @lizavetabo спасибо за....(а дальше цитата, ставшая классикой) Люблю вас!!! #деньрождения #деньрождениясына #максимматвеев #лизабоярская
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«Какая чудная семья, какой мальчик красивый. Сразу на обоих родителей похож!», «Дети - это лучший подарок от Бога!», «Поздравляем и сыночка и родителей и бабушек и дедушек! Всю вашу замечательную семью!», «Любви, счастья и здоровья!», «Как быстро прошло время, всяческих благ мальчишке!»

Напомним, чуть больше двух месяцев назад в этой семье появился еще один сын, которого назвали Григорием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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