Елизавета Боярская впервые поделилась семейным фото с мужем и старшим сыном
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Елизаветы Боярской появился трогательный пост. На фото, которое она опубликовала для поклонников, впервые можно увидеть маму, папу и сына Андрея вместе. До этого только Максим Матвеев дважды размещал совместные фото с наследником.
«Сегодня ровно 7 лет, как я поняла, для чего я родилась. Для того, чтобы быть мамой! – Написала Елизавета и обратилась к мужу, - спасибо тебе, моя любовь!».
Вслед за Елизаветой Максим Матвеев опубликовал у себя на странице ту же самую фотографию с праздничным тортом и процитировал утренний диалог с сыном:
- Андрюх, сегодня у тебя День Рождения! Я понимаю, немного волнительно. Цифра серьезная, тебе исполняется 6 лет...
- Пааап...вообще-то уже 7....
«Какая чудная семья, какой мальчик красивый. Сразу на обоих родителей похож!», «Дети - это лучший подарок от Бога!», «Поздравляем и сыночка и родителей и бабушек и дедушек! Всю вашу замечательную семью!», «Любви, счастья и здоровья!», «Как быстро прошло время, всяческих благ мальчишке!»
Напомним, чуть больше двух месяцев назад в этой семье появился еще один сын, которого назвали Григорием.
ИСТОЧНИК KP.RU