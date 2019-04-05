Какие дороги отремонтируют в Петербурге в 2019 году

Итак, скоро сезон ремонта. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил аукционы на поиск подрядчиков для ремонта дорожного полотна. Всего на портале госзакупок появилось семь лотов на общую сумму 5 млрд рублей.

Предприятия, которым предстоит привести в порядок обветшалое покрытие, станут известны в конце апреля. В плане на 2019 год 118 таких адресов, а общая площадь работ – свыше 2 млн. квадратных метров.

Согласно рейтингу Общероссийского народного фронта, опубликованному в конце прошлого года, Петербург вошел в топ-5 регионов, где жители чаще всего жалуются на дороги. За два года существования проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» неравнодушные петербуржцы добавили на карту около 1000 проблемных участков. Из них 143 отремонтировали капитально. Еще на 298 залатали ямы.

Пожаловаться на разбитые дороги можно на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сколько бы денег ни выделялось, их всегда недостаточно. Хотелось бы, чтобы те средства, которые есть, были грамотно распределены и хотя бы эти 118 дорог были отремонтированы качественно, - говорит председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. – Нельзя сказать, что состояние дорог отвратительное, если сравнивать Петербург с другими регионами. Тем не менее есть трассы, которые требуют незамедлительного ремонта. Например, Ситцевая улица. Внимание следует обратить на спальные районы. Там качество полотна оставляет желать лучшего.

В текущем году больше всего свежего асфальта достанется Кировскому району. Здесь дорожники освежат больше 14 километров покрытия. Ремонт коснется Двинской улицы, проспекта Стачек, Путиловской набережной, Турбинной улицы. Также в лидерах – Выборгский район и Центральный районы.

КОНКРЕТНО

Какие улицы отремонтируют в 2019 году?

Выборгский район

Болотная ул.

Гомельская ул.

Ломовская ул.

Нежинская ул.

пр. Просвещения от Выборгского шоссе до пр. Культуры (выборочно)

Тихорецкий пр. (от ул. Гидротехников до Северного пр.)

Курортный район

Наб. реки Сестры от ул. Борисова до д.№15 по наб. р. Сестры (правая сторона) (г. Сестрорецк)

Вокзальная ул. (п. Солнечное)

Приморский район

ул. Уточкина

Комендантский пр. от Комендантской пл. до Нижне- Каменской ул.

пр. Авиаконструкторов

Дорога в Каменку от Суздальского пр. до Выборгского шоссе

ул. Шаврова от пр. Авиаконструкторов до пр. Королева

Долгоозерная ул. от Комендантского пр. до пр. Авиаконструкторов

Калининский район

Гражданский пр. от пр. Маршала Блюхера до Суздальского пр. (выборочно)

пр. Луначарского от пр. Культуры до ул. Руставели (выборочно)

Красногвардейский район

Заневский пр.

пр. Косыгина от Индустриального пр до ул. Коммуны

ул. Комарова

ул. Лагоды

ш. Революции от пр. Металлистов до ул. Химиков

Адмиралтейский район

Дерптский пер.

Климов пер.

Курляндская ул.

Кустарный пер.

Можайская ул.

наб. кан. Грибоедова (нечетная сторона) от Гороховой ул. до Львиного пер.

Подъездной пер.

Прядильный пер.

ул. Ефимова

ул. Писарева

ул. Марата от Звенигородской ул. до Подъездного пер. (тротуар)

Спасский пер.

Адмиралтейская наб.

Нарвский пр.

Василеостровский район

16-17 линии

Кировский район

Двинская ул.

Межевой канал

Проезд к Морскому кан. от тоннеля до Морского кан. (Канонерский остров)

Путиловская наб.

Турбинная ул.

ул. Гладкова от пр. Стачек до Севастопольской ул.

Лермонтовский иер.

пр. Стачек от пл. Стачек до Кронштадтской пл. (тротуар, проезжая часть выборочно)

пр. Стачек от пр. Маршала Жукова до ул. Морской Пехоты (Западный проезд)

Красносельский район

пр. Ленина (Красное село) от Авиационной ул. до пл. Воинской Славы

ул. Рихарда Зорге

Московский район

ул. Фрунзе

ул.Типанова

Невский район

Дальневосточный пр. от Зольной ул. до ул. Антонова-Овсеенко

Народная ул.

пр. Большевиков от ул. Коллонтай до ул. Тельмана

Проезд без названия (от Советского пр. до дома № 49М)

Фрунзенский район

Камчатская ул.

Проезд без названия от Грузового проезда, 16 в северо- западном направлении (1-й Обуховский проезд)

Центральный район

2-я Советская ул.

Графский пер.

Дмитровский пер.

Дворцовая наб.

наб. Кутузова

Конная ул.

Новгородская ул.

пер. Джамбула

Поварской пер.

Тверская ул.

Тележная ул.

ул. Жуковского от Литейного пр. до ул. Маяковского

ул. Маяковского

ул. Моисеенко

ул. Черняховского

Фонтанная ул.

пл. Восстания

Колпинскнй район

Октябрьская ул. от ул. Правды до ул. Ижорского Батальона

ул. Труда от Шлиссельбургского шоссе до Петрозаводского шоссе

Пушкинский район

Витебский проспект от Южной окружной ж.д. до Московского шоссе

Звериницкая ул.

Московское шоссе от Софийского бульвара до р. Славянки

Петроградский район

Введенская ул.

Гатчинская ул.

Колпинский пер.

Корпусная ул.

ул. Даля

Петродворцовый район

Астрономическая ул.

ул. Шахматова

Бабигонское шоссе

Львовская ул.

ул. Связи

ул. Еленинская

ул. Кипренского