«Не получается не горевать»: Иван Ургант посвятил Георгию Данелия поминальный пост
4 апреля ушел из жизни кинорежиссер Георгий Данелия. Последние месяцы он провел в больнице под пристальным наблюдением врачей. И была надежда, что все обойдется, и казалось, что еще чуть-чуть и поправится… Но сердце мастера остановилось.
К соболезнованиям, которые выразили многие почитатели таланта режиссера от президента Владимира Путина и коллег до обычных зрителей присоединился и телеведущий Иван Ургант.
«Честный, благородный, добрый, смешной и грустный. Наш общий. Мой личный. Георгий Данелия. Не горюй... А у меня не получается не горевать. Я это Валико, Бузыкин, Бенджамен Глонти, Афоня, Гедеван Александрович, дядя Вова и Уэф. Я шагаю по Москве, в которой больше нет Вас. А Вы в моём сердце. Ведь о том, что у меня оно есть, я узнал посмотрев Ваши фильмы», - сообщил Иван в Instagram, прикрепив к посту черно-белое фото, на котором молодой Данелия в компании Фрузика Мкртчана и Вахтанга Кикабидзе задорно смеется.
«Таких фильмов больше не будет, очень жаль», «Уходят те, кто нас объединял с прошлым, обидно!», «Браво Мастер! Спасибо за все!», «Ушел человек-шедевр. Вечная память!», «Как точно, Иван, сказано про сердце, до слез пробивает», «Отличный пост! Мы все грустим…», - ответили Урганту подписчики в комментариях.
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ИСТОЧНИК KP.RU