«Не получается не горевать»: Иван Ургант посвятил Георгию Данелия поминальный пост

4 апреля ушел из жизни кинорежиссер Георгий Данелия. Последние месяцы он провел в больнице под пристальным наблюдением врачей. И была надежда, что все обойдется, и казалось, что еще чуть-чуть и поправится… Но сердце мастера остановилось.

К соболезнованиям, которые выразили многие почитатели таланта режиссера от президента Владимира Путина и коллег до обычных зрителей присоединился и телеведущий Иван Ургант.

«Честный, благородный, добрый, смешной и грустный. Наш общий. Мой личный. Георгий Данелия. Не горюй... А у меня не получается не горевать. Я это Валико, Бузыкин, Бенджамен Глонти, Афоня, Гедеван Александрович, дядя Вова и Уэф. Я шагаю по Москве, в которой больше нет Вас. А Вы в моём сердце. Ведь о том, что у меня оно есть, я узнал посмотрев Ваши фильмы», - сообщил Иван в Instagram, прикрепив к посту черно-белое фото, на котором молодой Данелия в компании Фрузика Мкртчана и Вахтанга Кикабидзе задорно смеется.

urgantcom Честный,благородный,добрый,смешной и грустный.Наш общий.Мой личный.Георгий Данелия.Не горюй...А у меня не получается не горевать.Я это Валико, Бузыкин, Бенджамен Глонти, Афоня, Гедеван Александрович,дядя Вова и Уэф.Я шагаю по Москве в которой больше нет Вас.А Вы в моём сердце.Ведь о том, что у меня оно есть я узнал посмотрев Ваши фильмы.

«Таких фильмов больше не будет, очень жаль», «Уходят те, кто нас объединял с прошлым, обидно!», «Браво Мастер! Спасибо за все!», «Ушел человек-шедевр. Вечная память!», «Как точно, Иван, сказано про сердце, до слез пробивает», «Отличный пост! Мы все грустим…», - ответили Урганту подписчики в комментариях.

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