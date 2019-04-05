«Авто Премиум» организовал путешествие в Калевалу

«Путешествие в Калевалу» стало возможным благодаря проекту «ŠKODA Следопыт» - серии экспедиций, проходивших в прошлом году. В этот раз транспортным средством для передвижений команды стали автомобили ŠKODA OCTAVIA. Тематика популярного среди автомобильных и городских СМИ проекта была продиктована двумя юбилейными событиями в истории марки ŠKODA и Карелии. Во-первых, 2019 год объявлен в Карелии годом «Калевала» в четь 170-летия первой публикации знаменитого эпоса Элиаса Лённрота. Во-вторых, 2019-ый год юбилейным и для модели ŠKODA OCTAVIA, впервые появившейся на рынке 60 лет назад.

Такие совпадения не бывают случайными, что, безусловно, подтвердил успех экспедиции. Если Калевала – это выражение души карельского народа, то ŠKODA OCTAVIA – знаковая модель марки и ее сердце.

За два дня путешественники проехали более 600 км, а ŠKODA OCTAVIA прошла испытание на дорогах с самым разным покрытием. Участники экспедиции «ŠKODA Следопыт» установили собственный рекорд, побывав на Северном полюсе Ладожского озера – в жерле древнего вулкана Кирьявалахти, некогда повлиявшего на формирование всего региона.

Фото Романа Останина.

- Наша жизнь – это путешествие, - отмечает организатор проекта «ŠKODA Следопыт» Елена Балашкова. - В мире так много интересного, и в суете мы не всегда обращаем на это внимание. Мы организуем этот проект, чтобы открыть что-то новое, поражающее воображение, и на практике продемонстрировать, что автомобили ŠKODA созданы для жизни на колесах. Они комфортны и надежны в самых разных условиях и обстоятельствах. Путешествуя на ŠKODA можно увидеть мир!

Фото Романа Останина.

Помимо впечатлений от длительного тест-драйва ŠKODA OCTAVIA в разных комплектациях, среди которых были OCTAVIA Combi и модели в кузове седан с двигателями 1,4 л (150 л.с.) и 1,8 л (180 л.с.) с коробками DSG-7, для участников экспедиции подготовили познавательную экскурсионную программу.

Точками маршрута стали музей Кронида Гоголева – художника, создававшего удивительные резные панно из различных сортов дерева; подземная выставка ледяных скульптур «Тайны глубин» в Горном парке Рускеала; музей истории края в комплексе «Ладожская усадьба». Здесь путешественники отдохнули и провели незабываемый вечер в обществе Игоря Борисова - заведующего экскурсионно-туристическим отделом Музея Северного Приладожья, крупнейшего специалиста в области истории и геологии региона.

Фото Романа Останина.

Второй день пресс-тура впечатлил не меньше. Команда оставила свои следы на Северном полюсе Ладоги, среди бескрайних снежных лесов; побывала в знаменитом «Доме Композиторов», где в прошлом веке отдыхали известные музыканты и композиторы. Именно здесь была написана песня «Карелия», ставшая неофициальным гимном северного края. Специально для путешественников песня прозвучала в живом исполнении дуэта солистов.

Завершающей точкой маршрута стал дом карельских мастеров Воловых, где гостям приготовили вкуснейший обед прямо из печи и провели мастер-класс по плетению из бересты. Участники проекта побывали в «Музее у мастера», где собрана коллекция самых разных предметов быта северных народов и экспозиция, посвященная рунопевцам «Калевалы».

Лейтмотив «Калевалы», а так назывался древний край, где проживали карельские народные герои - самобытные богатыри, мастера, рунопевцы Вяйнямёйнен, Ильимаринен и Лемминкяйнен, звучал в каждой точке маршрута «ŠKODA Следопыт», и теперь навсегда останется в памяти участников проекта.