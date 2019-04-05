2019-04-05T12:44:15+03:00
Общество

Петербург избавится от длинных очередей к врачам

В 2019 году в новостройках выкупят 14 офисов для медучреждений
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Смольный планирует модернизировать систему здравоохранения в ПетербургеСмольный планирует модернизировать систему здравоохранения в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Одна из самых острых проблем Петербурга – здравоохранение. Жители города не раз рассказывали, что прием у узких специалистов приходится ждать несколько месяцев. В очереди к кардиологам петербуржцы томятся по два месяца, к врачам УЗИ – до трех. Жалуются и обитатели новостроек. В новых микрорайонах не хватает «медицинских мощностей».

О том, как город намерен решать эти вопросы, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он отметил, что Смольный планирует модернизировать систему приема больных. Это позволит избавиться от длинных очередей к специалистам.

- Мы недавно проводили коллегию по здравоохранению, - сказал врио губернатора. - Приглашали Веронику Игоревну Скворцову, министра здравоохранения. О чем мы договорились. Ведь нашим жителям все равно, в какой ты больнице лечишься. Либо это городская, либо федеральная. Главное, чтобы это было качественно. Мы договорились, что изменим систему, наладим маршрутизацию больного. Чтобы он не ждал, когда освободится то или иное оборудование или хирург в городской больнице. Его сразу должны везти туда, где есть свободное оборудование и хирург.

На недавней встрече с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым чиновники Смольного подняли вопрос нехватки поликлиник и получили поддержку. В 2019 году федеральный центр поможет Петербургу выкупить в новостройках помещения для 14 офисов врачей общей практики. Кроме того, проблему очередей в городских медучреждениях будут решать путем перехода к модели «Бережливая поликлиника». В 2019 году систему работы с пациентами оптимизируют в 75 детских и 35 взрослых поликлиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт о демографии: Горожане сориентированы на то, чтобы дать путевку в жизнь меньшему числу детей
Завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «Комсомолке» данные вице-премьера Голиковой о превышении смертности над рождаемостью
Новости 24
В Петербурге проснулись первые шмели
У петербургского бизнесмена украли пушку 1940 года, стоимостью в миллион рублей
В Приморском районе на пешеходном переходе сбили девушку
Пьяный «гонщик» протаранил две машины во дворе на Комендантском проспекте
Рядом с «Лахта Центром» под лед ушел старый прогулочный катер
Проверка прокуратуры нашла нарушения и обман потребителей в «Роддоме номер 1» Петербурга
Житель Ленобласти на пять лет отправится в тюрьму за развращение 12-летней школьницы в соцсетях
Январский снег, по жалобе петербуржца, чиновники «убрали» в апреле
18-летнюю девушку, которую сбил бензовоз, доставили в Петербург вертолетом санавиации
Над Петербургом несколько часов кружил шведский военный самолет-разведчик
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 5 апреля: почти солнечно и до +12 градусов