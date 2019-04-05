Петербург избавится от длинных очередей к врачам

Одна из самых острых проблем Петербурга – здравоохранение. Жители города не раз рассказывали, что прием у узких специалистов приходится ждать несколько месяцев. В очереди к кардиологам петербуржцы томятся по два месяца, к врачам УЗИ – до трех. Жалуются и обитатели новостроек. В новых микрорайонах не хватает «медицинских мощностей».

О том, как город намерен решать эти вопросы, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он отметил, что Смольный планирует модернизировать систему приема больных. Это позволит избавиться от длинных очередей к специалистам.

- Мы недавно проводили коллегию по здравоохранению, - сказал врио губернатора. - Приглашали Веронику Игоревну Скворцову, министра здравоохранения. О чем мы договорились. Ведь нашим жителям все равно, в какой ты больнице лечишься. Либо это городская, либо федеральная. Главное, чтобы это было качественно. Мы договорились, что изменим систему, наладим маршрутизацию больного. Чтобы он не ждал, когда освободится то или иное оборудование или хирург в городской больнице. Его сразу должны везти туда, где есть свободное оборудование и хирург.

На недавней встрече с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым чиновники Смольного подняли вопрос нехватки поликлиник и получили поддержку. В 2019 году федеральный центр поможет Петербургу выкупить в новостройках помещения для 14 офисов врачей общей практики. Кроме того, проблему очередей в городских медучреждениях будут решать путем перехода к модели «Бережливая поликлиника». В 2019 году систему работы с пациентами оптимизируют в 75 детских и 35 взрослых поликлиниках.