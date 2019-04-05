Семак заявил, что очень хочет возвращения Кокорина в «Зенит»

В воскресенье, 7 апреля, в Москве пройдет центральная встреча 22 тура Российской премьер-лиги. Силами померятся действующий чемпион «Локомотив» и «Зенит». Петербуржцы опять сыграют без Александра Кокорина, сидящего в Бутырской тюрьме. О том, насколько клубу нужен игрок, на предматчевой пресс-конференции рассказал Сергей Семак.

- Я бы очень хотел его возвращения в футбол, потому что знаю Сашу, - ответил главный тренер «Зенита» на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим. - Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, будет наш клуб.

Александр Кокорин уже полгода сидит в СИЗО.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возмущен Сергей Семак и самой ситуацией, при которой один из лучших игроков страны, а Кокорин успешно играл за сборную России, уже полгода находится в следственном изоляторе.

- Эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать всех на год, тогда будет понятно и ясно всем. Подрался — сел на год. Для меня остается большой загадкой, почему это дело стало показательным, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». - Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра.

Впрочем, даже если Кокорина вдруг выпустят на свободу, то быстрого возвращения в спорт ждать не приходится. Наставник сине-бело-голубых сомневается, что футболист сможет легко восстановиться после перенесенной операции и длительной «отсидки».

Возмущение Сергея Семака можно понять, ведь 3 апреля Пресненский суд Москвы оставил игрока под арестом до 25 сентября 2019 года. Первое судебное заседание по существу пройдет через два дня после игры «Локомотива» с «Зенитом» - 9 апреля. При этом контракт Кокорина с петербургским клубом истекает нынешним летом. И вопрос его продления встает ребром.

Две драки, которые Кокорин и Мамаев устроили в Москве, могут стоить обоим карьеры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что в октябре 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, и уже бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве. Возле одного из ночных клубов пострадал личный водитель одной из телеведущих Первого канала, а в кафе - чиновник Минпромторга Денис Пак. Мириться с футболистами пострадавшие не стали. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».