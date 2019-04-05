2019-04-05T12:47:32+03:00
Спорт

Семак заявил, что очень хочет возвращения Кокорина в «Зенит»

Главный тренер петербургского клуба высказался о продлении контракта с арестованным игроком
Петр КИБЕР
Поделиться:
Семак очень ждет возвращения Кокорина в "Зенит"Семак очень ждет возвращения Кокорина в "Зенит"Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 апреля, в Москве пройдет центральная встреча 22 тура Российской премьер-лиги. Силами померятся действующий чемпион «Локомотив» и «Зенит». Петербуржцы опять сыграют без Александра Кокорина, сидящего в Бутырской тюрьме. О том, насколько клубу нужен игрок, на предматчевой пресс-конференции рассказал Сергей Семак.

- Я бы очень хотел его возвращения в футбол, потому что знаю Сашу, - ответил главный тренер «Зенита» на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим. - Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, будет наш клуб.

Александр Кокорин уже полгода сидит в СИЗО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Кокорин уже полгода сидит в СИЗО.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возмущен Сергей Семак и самой ситуацией, при которой один из лучших игроков страны, а Кокорин успешно играл за сборную России, уже полгода находится в следственном изоляторе.

- Эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать всех на год, тогда будет понятно и ясно всем. Подрался — сел на год. Для меня остается большой загадкой, почему это дело стало показательным, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». - Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра.

Впрочем, даже если Кокорина вдруг выпустят на свободу, то быстрого возвращения в спорт ждать не приходится. Наставник сине-бело-голубых сомневается, что футболист сможет легко восстановиться после перенесенной операции и длительной «отсидки».

Возмущение Сергея Семака можно понять, ведь 3 апреля Пресненский суд Москвы оставил игрока под арестом до 25 сентября 2019 года. Первое судебное заседание по существу пройдет через два дня после игры «Локомотива» с «Зенитом» - 9 апреля. При этом контракт Кокорина с петербургским клубом истекает нынешним летом. И вопрос его продления встает ребром.

Две драки, которые Кокорин и Мамаев устроили в Москве, могут стоить обоим карьеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две драки, которые Кокорин и Мамаев устроили в Москве, могут стоить обоим карьеры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что в октябре 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, и уже бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве. Возле одного из ночных клубов пострадал личный водитель одной из телеведущих Первого канала, а в кафе - чиновник Минпромторга Денис Пак. Мириться с футболистами пострадавшие не стали. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Оренбург. 31 марта 2019: Прогноз на матч 21 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 21 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Оренбург» (Оренбург). Команды сыграют в воскресенье,31 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00
Урал - Зенит. 2 марта 2019: Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Команды сыграют в субботу, 2 марта в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало – в 11.30 (мск)
Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
Прогноз на ответный матч 1/16 финала «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Команды сыграют в четверг, 21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 20.55. (Мск)
Новости 24
В Приморском районе на пешеходном переходе сбили девушку
Пьяный «гонщик» протаранил две машины во дворе на Комендантском проспекте
Рядом с «Лахта Центром» под лед ушел старый прогулочный катер
Проверка прокуратуры нашла нарушения и обман потребителей в «Роддоме номер 1» Петербурга
Житель Ленобласти на пять лет отправится в тюрьму за развращение 12-летней школьницы в соцсетях
Январский снег, по жалобе петербуржца, чиновники «убрали» в апреле
18-летнюю девушку, которую сбил бензовоз, доставили в Петербург вертолетом санавиации
Над Петербургом несколько часов кружил шведский военный самолет-разведчик
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 5 апреля: почти солнечно и до +12 градусов
В Академии «Зенит» открылся новый манеж
В Петербурге открылся завод по производству уборочной техники
Петербуржцу, жестоко нанесшему двум людям 50 ударов ножом, грозит до 25 лет тюрьмы
В Петербурге начали ремонтировать асфальт на мостах и набережных
На Ладожском мосту перекроют еще одну полосу до 15 августа
В Петербурге в ночь с 4 на 5 апреля разведут мосты
Уголовное преследование директора детского дома в Петербурге, где 10 лет насиловали воспитанников, прекратилось
«Дышать нечем»: Жители Кронштадта жалуются на дым и запах гари
Смольный уточнил количество пострадавших от гололеда и сосулек зимой 2019 года
Сюрприз из вентиляции: В Петербурге спасли застрявшего в шахте дорогостоящего кота
Петербуржец защитился от грабителя и оказался в наручниках
Организатора разбойного нападения на больницу в Сестрорецке арестовали на два месяца
Беременную почтальонку обвиняют в пропаже 185 тысяч рублей, которые она несла пенсионерам
Мораторий на снос газетных киосков продлили до 1 августа
Петербуржцы выбрали фонтаны, которые отремонтируют в 2019 году
Петербуржец с ножом набросился на повара и директора ресторана, из которого уволили его жену
На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского «Инфинити» снес будку «Газели»
Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко
Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг