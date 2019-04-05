Компания «Лидер Групп» объявляет «Квартирные недели»

Группа компаний «Лидер Групп» объявила о проведении специальной акции «Квартирные недели». В ее рамках весь апрель жилье от застройщика можно купить со скидкой пять тысяч рублей за каждый квадратный метр в ряде жилых комплексов.

В «Квартирных неделях» участвуют «Балканы», «Капитан Немо», LENINGRAD, «Небо Москвы», «Медалист», «Босфор», «Царский двор», «Богатырь 2», «Богатырь 3», «Сириус А», «Сириус В», все очереди YOGA, «Территория» и «Три кита», а также VITAMIN.

КОНКРЕТНО

«Территория» — это строящийся жилой комплекс комфорт-класса компании «Лидер Групп» в шаговой доступности от станции метро «Девяткино». Дома в новом микрорайоне строятся с использованием современной кирпично-монолитной технологии. Закрытая территория круглосуточно охраняется. В каждом благоустроенном дворе есть не только детские площадки, но и собственный детский сад и даже детский театр. Имеются и спортивные площадки, а также подземный паркинг и дизайнерская отделка холлов.

Покупатели могут выбрать среди широкого разнообразия планировочных решений, в том числе — европланировок. В ЖК VITAMIN, помимо преимуществ «Территории», есть удобный выезд на КАД.

* Реклама.