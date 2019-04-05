Сергей Семак: «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов УЕФА»

Журналисты спрашивали главного тренера не только о предстоящей игре в Москве с «Локомотивом», но и о потерях в составе, и о планах на следующий сезон

- Будет ли для вашей команды матч особенно принципиальным, учитывая, что прошлой весной «Локомотив» стал чемпионом после победы над «Зенитом»?

- Нет. Это не тот случай. Будь тот матч определяющим для обеих команд, сейчас бы мог появиться потдекст. Но тогда матч глобальное значение имел только для «Локомотива». А «Зенит» в лучшем случае мог претендовать только на третье место. Поэтому сейчас достаточно того, что встречаются первая и вторая команда чемпионата.

- В чем изменился соперник по сравнению с началом сезона, когда «Локомотив» с трудом набирал очки и шли разговоры об увольнении Юрия Семина?

- По составу и по игре «Локомотив» - команда, которая и должна бороться за первое место. Все возможности у них для этого есть. А спады бывают у всех.

- Ничья позволить «Зениту» сохранить отрыв от «Локомотива» в шесть очков. Вы будете это учитывать при выборе тактики на матч?

- Мы не собираемся играть на ничью, только на победу. Как видно из таблицы, у нас не та команда, которая ставит задачу сыграть на ничью даже в стратегическом плане.

- После назначения на пост главного тренера вы говорили, что цель «Зенита» - вернуться в Лигу чемпионов УЕФА. Теперь команда лидирует, поэтому любое место, кроме первого, станет разочарованием для болельщиков. Готовы скорректировать цели и задачи?

- Говорил и повторюсь еще раз, что мы одна из команд, которые могут бороться за первое место. Это связано с тем, что общий уровень чемпионата немного снизился. Нет команд, которые были бы наголову сильнее остальных. Как стояла задача, так и стоит. «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов УЕФА. Это главное.

- Учитывая травмы Ерохина и Кузяева, состав «Зенита» угадывается на три четверти. Это для вас проблема?

- Конечно, проблема, но это часть нашей работы. Помимо Ерохина и Кузяева, еще и Шатова постоянно мучают серьезные травмы, продолжает заниматься по индивидуальной программе Маркизио, нет и Кокорина. Всех тех, на кого мы рассчитывали в начале сезона. Это серьезно усложняет нашу задачу. Но одновременно дает шанс другим футболистам.

- В матче с «Оренбургом», как показалось, очень удачно сыграл на правом фланге защиты 36-летний Анюков. Насколько вероятно его появление на поле в воскресенье?

- Вполне вероятно. Он хорошо тренируется, он в хорошей форме. Нам придется думать. Завтра примем решение, кто и сколько будет играть.

- О Кокорине. В СИЗО он может пробыть до 25 сентября, это еще почти полгода. Реально ли после этого вернуться в большой футбол и хотите ли вы, чтоб с Александром продлили контракт?

- Я бы очень хотел, потому что знаю Сашу. А вот насколько сложно ему будет вернуть физические кондиции, особенно с учетом перенесенной в прошлом году операции, не знаю. Но я в это верю. И еще раз повторюсь, что эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать всех на год, тогда будет понятно и ясно всем. Подрался - сел на год. Вопросов нет. Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, будет наш клуб. Я бы этого очень хотел.