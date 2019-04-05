2019-04-05T14:18:53+03:00
Общество

Сертификат типа двигателя ВК-2500 валидирован в Китае

Двигатели разработки и производства АО «ОДК-Климов» будут эксплуатироваться в составе силовых установок российских гражданских вертолетов в КНР
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Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».
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Получение сертификата на двигатели ВК-2500-01, ВК-2500-02 и ВК-2500-03 в КНР расширит географию продаж и эксплуатации российских вертолетов семейства «Ми» и «Ка». Об этом сообщил заместитель директора программ ГТД и СУ – заместитель главного конструктора по ВК-2500 АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) Евгений Проданов.

Сертификат на двигатели ВК-2500-01, ВК-2500-02 и ВК-2500-03 в КНР. Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».

Сертификат на двигатели ВК-2500-01, ВК-2500-02 и ВК-2500-03 в КНР. Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».

ВК-2500 дает вертолетам принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

ВК-2500 создан на смену вертолетному двигателю ТВ3-117. Он выполнен по схеме в трех модификациях, каждая из которых отличается взлетной мощностью – от 2000 до 2400 л.с. Внедрена цифровая система автоматического управления с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля типа FADEC - БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы.

Двигатели разработки и производства АО «ОДК-Климов». Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».

Двигатели разработки и производства АО «ОДК-Климов». Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».

- Двигатель ВК-2500 сертифицирован в России в 2000 году, в Китае эксплуатировался на военных вертолетах, был на службе в авиапарках силовых структур, - отметил заместитель главного конструктора по ВК-2500 АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) Евгений Проданов. - В данный момент речь идет о применении двигателей в КНР для гражданских вертолетов. Это произошло впервые за последние 19 лет.

Сегодня ОДК-Климов наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. При этом сборка ведется из российских комплектующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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