2019-04-05T16:15:05+03:00
Общество

Цой снова жив: уличные художники заново нарисовали граффити-портрет музыканта

Предыдущий не раз портили вандалы, да и погода оставила свой след
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Портрет Цоя теперь совсем другойПортрет Цоя теперь совсем другойФото: Олег ЗОЛОТО
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Пять лет назад, в июне 2014 года в одном из дворов на улице Восстания появился портрет Виктора Цоя. Черно-белое изображение, молодой музыкант и надпись "Я хотел бы остаться с тобой...". Это была первая официальная работа в Петербурге художников из команды HoodGraff.

С тех пор утекло много воды. Портрет Цоя попал под личную защиту губернатора Полтавченко, несколько раз страдал от рук вандалов. Но ни разу он не исчез полностью со стены трансформаторной будки. Представьте себе удивление местных жителей, когда они увидели, что Цоя на месте нет. Более того, закрасили его сами художники. Чтобы нарисовать нового.

Интересно, что в свое время лидер руководитель проекта Артем Бурж в беседе с корреспондентом "Комсомолки" подчеркивал: они никогда не исправляют свои граффити. Уличное искусство должно жить своей жизнью, что бы с ним не случилось. Если с портретом что-то случалось художники считали, что просто получили чистый "холст" для новых работ.

Правда, время от времени, художники поступались принципами во благо идеи: то портрет Бодрова к его годовщине отреставрируют, то Черчесова "исправят". А теперь они решили полностью изменить Виктора Цоя.

На новом портрете он совсем другой. Дело вкуса, кому-то понравится предыдущий рисунок, кому-то этот, где он старше, серьезней. Видимо мудрее и куда более усталый. Закончить работу мастера стрит-арта планируют к вечеру пятницы. Тогда же здесь появится и надпись, скорей всего, цитата из его песни. Какая? Это пока держат в секрете. Только говорят: именно она здесь будет ключевой.

Такой была первая работа художников в Петербурге. Фото: HoodGraff

Такой была первая работа художников в Петербурге. Фото: HoodGraff

Таким они видят музыканта сегодня Фото: Олег ЗОЛОТО

Таким они видят музыканта сегодняФото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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