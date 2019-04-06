В Ленобласти можно будет получить бесплатно до десяти гектар земли

Зампред правительства Ленинградской области Олег Малащенко – главный в регионе по агропромышленному комплексу и рыбному хозяйству – заявил о выходе работ по проекту «Ленинградский гектар» на финишную прямую. Все необходимые документы подписаны, согласования пройдены, и уже совсем скоро (ориентировочно – 11 апреля) начнется кульминационный этап – прием заявок на выдачу земельных участков.

Теоретически кусочком государственной земли может обзавестись любой желающий, неважно, живет он в Петербурге, в Москве или на Урале. На практике же всем претендентам нужно будет пройти серьезный отбор. Основных критериев три: «чистая» налоговая история, наличие сельскохозяйственного образования или соответствующего опыта работы и бизнес-план по созданию собственного агропромышленного производства, рассчитанный не менее чем на пять лет. Кроме того, частные лица обязательно должны быть гражданами России, а юридические – не иметь в уставном капитале «иностранных» долей.

- Первый этап – прием заявок в бумажном виде, - отмечают в комитете по агропромышленному комплексу. – Все проекты оценит специальная комиссия, после чего кандидатов, прошедших отбор, пригласят на личное собеседование.

ОТЧИТАТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ

Тем, кто успешно пройдет все испытания, будет полагаться участок площадью до десяти гектар и до трех миллионов рублей «подъемных». За эти деньги нужно будет отчитываться каждый год – как, куда и на что они тратятся. А если проект по каким-то причинам не выйдет на расчетные показатели – вернуть миллионы государству как израсходованные «нецелевым образом».

Пока «Ленинградский гектар» работает в пилотном режиме. Для будущих «целинников» заготовлены 11 участков в четырех районах – Сланцевском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Подпорожском. Почти все – недалеко от «цивилизации»: автомобильных трасс, мелких и крупных населенных пунктов.

За последние несколько месяцев комитет получил более тысячи писем со всех концов страны – пока еще без проектов. Конкурсные этапы займут около двух месяцев, так что к освоению территорий новоявленные землевладельцы смогут приступить в июне-июле.

КОМПЕТЕНТНО

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- Такие проекты уже запускались в разных регионах. Но там все это быстро заканчивалось, потому что участки давали бог знает где, буквально среди лесов и болот. Здесь же все выглядит прилично. Участок в Сланцевском районе, например, вообще находится всего в пяти с небольшим километрах от административного центра. Основная проблема может заключаться в отборе кандидатов. Бизнес-план, как таковой, еще ничего не дает. Его можно просто заказать. Куда важнее оценивать личные качества и навыки будущих землевладельцев, их умение вести бизнес, наличие предпринимательской жилки.

ВАЖНО!

Подробную информацию о списках документов и требованиях к участникам можно найти на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в разделе «Господдержка».