2019-04-05T18:44:36+03:00
Досуг

Руслан Белый выступит 19 апреля в ДК Ленсовета

Зрителей ждет новый материал, никогда не выходивший на экраны ТВ
Степан СТЕПАНОВ
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Руслан Белый - один из самых искренних стендап-комиков в России.Руслан Белый - один из самых искренних стендап-комиков в России.
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Руслан Белый - человек, во многом олицетворяющий российский стендап, ежегодно приезжает в Питер со своим сольным концертом.

Руслан по праву считается одним из самых искренних стендап-комиков в России. Мысли в голове Белого и слова, произносимые им со сцены, никогда не расходятся. У зрителей нет ни единого шанса заподозрить комика в лицемерии. Часто зал превращается в непосредственного участника комедии - Руслан открыт диалогу с публикой.

Белый шутит остро, иногда грубо, с долей самоиронии. Но всегда - как есть. Именно это «как есть» и ценят зрители, понимая, что такова наша жизнь.

Как всегда только новый материал, никогда не выходивший на экраны ТНТ.

КОГДА: 19 апреля 2019 года в 20.00 в ДК Ленсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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