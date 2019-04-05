Им нужна ваша помощь: В Петербург приплывают потерявшиеся нерпы

С наступлением весны в Петербурге и Ленинградской области начался настоящий «бум» балтийских нерп. Маленькие пушистые тюлени выбираются на берег Финского залива в поисках помощи. Как правило, животные истощенные, некоторые раненые и требуют тщательного ухода. За последние несколько дней активисты из петербургских организаций приняли несколько тюленей, откормили и обогрели.

На берегу Финского залива нашли нерпу .

- Вчера люди, гулявшие в тростниках на южном берегу Финского залива, встретили там серого тюлененка. Видно, что без помощи человека он погибнет, - рассказали зоологи из организации «Спасение тюленей».

Маленькая нерпа с трудом перебирала лапками и жалобно смотрела на людей. Увы, гулявшие, только сняли видео, но никак не помогли несчастной нерпе. Активисты, узнав об этом, прибежали на мелководье напротив СНТ «Дубочки», где видели до того животное, но так его и не нашли.

В понедельник, 1 апреля, неравнодушные люди подобрали еще одну балтийскую нерпу на берегу в городе Сосновый Бор Ленобласти. Совсем маленький малыш, 10 килограмм веса. По всей видимости, с его мамой что-то приключилось, либо он потерялся. На берегу у нерпы не было шансов на самостоятельное выживание. Сейчас тюлень находится на попечительстве активистов.

10-килограммовая нерпа потерялась на берегу Финского заливаФото: СОЦСЕТИ

В конце прошлой недели, в субботу, 30 марта, жители Ленобласти нашли еще двух малышей. Оба - совершенно измученные и выбившиеся из сил серые тюленята - дистрофики. Один - ещё белек, подобранный около порта Бронка, а второй, нашедшийся около посёлка Лебяжье, уже почти перелинял и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости.

- Одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго нам подвезли на машине навстречу. Сейчас наши новые знакомые отсыпаются в карантине, - рассказали активисты.

Тюлени худые и требуют уходаФото: СОЦСЕТИ

Балтийских нерп в российской части Финского залива осталось всего около 100 особей. По подсчетам зоологов, в 2019 году около 20 самок могли принести потомство. Каждый щеночек тюленя представляет для популяции исключительную ценность. Малышей можно заметить, прогуливаясь вдоль Финского залива или Ладожского озера. Главное, не пытаться оказать тюленям помощь самостоятельно. Они боятся человека и могут укусить. Просто звоните 699-23-99. Им нужна ваша помощь.