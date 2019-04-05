2019-04-05T21:55:37+03:00
Спорт

СКА оставили в Москве с нулями

В пятницу армейцы Петербурга проиграли в Москве ЦСКА 0:3 и вновь уступают в счете в серии финала Западной конференции — 2:3
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА проиграли в МосквеСКА проиграли в МосквеФото: Олег ЗОЛОТО
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Две подряд победы на своем льду уже СКА превратили в фаворита финала Западной конференции. Казалось, что хоккеисты ЦСКА, пропустив два серьезных удара в Петербурге, уже близки к тому, чтобы выкинуть полотенце на ринг и досрочно объявить о своей капитуляции.

По крайней мере, в пятницу игра на «ЦСКА-Арене» началась при подавляющем преимуществе представителей Северной столицы. Хозяева только беспорядочно отбивались, и ни о чем другом даже не помышляли. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин практически в одиночку сражался с превосходящими силами противника и раз за разом выходил в этих схватках победителем.

Накал атак СКА стал затухать только к концу периода, и хозяева почти мгновенно восстали из пепла. Неожиданно инициативу на себе взяло четвертое звено ЦСКА и за 44 секунды до сирены на перерыв, подключившийся в атаку канадский защитник Мэтт Робинсон, открыл счет.

Пропущенная шайба угнетающе подействовала на команду Ильи Воробьева. А у ЦСКА, наоборот, открылось второе дыхание.

Вторая двадцатиминутка прошла уже при полном преимуществе московских игроков. Они забили гол – на 28-й минуте вновь отличился представитель четвертой тройки – форвард Максим Мамин. А могли и значительно больше.

От полного позора СКА в эти 20 минут спас только Игорь Шестеркин, которого постоянно терроризировали игроки ЦСКА.

В третьем периоде армейцы Невы попытались переломить ход борьбы, но «распечатать» Сорокина так и не получилось. А вот их противник забил еще раз, когда Шестеркин был заменен на шестого полевого игрока – 3:0.

ЦСКА вновь вышел вперед в серии – 3:2 – и игроки СКА теперь уже не имеют право на ошибку.

Шестая серия армейского триллера состоится в воскресенье, 7 апреля в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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