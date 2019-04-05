2019-04-05T23:54:12+03:00
Происшествия

«Хотел стать героем и получить квартиру»: Жена сапера, подорвавшегося в военной академии в Петербурге, заявила о давлении на мужа

Супруга ветерана чеченской войны и отца четверых детей рассказала, что следствие предлагает офицеру признать вину в том, что он сам собрал устройство, которое хотел обезвредить [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Офицер был дважды награжден за разминированиеОфицер был дважды награжден за разминированиеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Полковник Рифат Закиров возглавлял группу разминирования, которая подорвалась в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге. В здании, напомним, нашли неизвестное взрывное устройство. На место сразу же была вызвана собственная группа разминирования. Когда офицеры приблизились к опасному предмету, произошел взрыв. Больше всего пострадал именно Закиров.

Заведующий инженерной кафедры единственный, кто был знаком с взрывчаткой. Рифат Закиров окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Был командиром во время двух чеченских кампаний. Занимался как раз разминированием.

Рифат Закиров был в тяжелом состоянии после ЧП Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рифат Закиров был в тяжелом состоянии после ЧПФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он даже во время войны ни разу не получал ранений, - рассказывал "КП-Петербург" сын Закирова. - У него саперное образование, и он умеет обращаться с взрывчаткой. Он специалист в этом. Получил него несколько наград. Одна из них - «За разминирование».

Тем не менее, сейчас следствие рассматривает Закирова не как героя, а как возможного подозреваемого. Об этом заявила супруга офицера Светлана на своей странице в соцсети. Официального подтверждения ее словам, правда, нет.

- В настоящий момент сотрудниками следственных органов к Рифату ограничен доступ всех, включая близких родственников и друзей, - жалуется Светлана Закирова. - Я единственная, кто имеет минимальный доступ к мужу, находящемуся в военно-полевой хирургии и вижу, что он единственный из четверых пострадавших находится в полной изоляции, под охраной сотрудников академии. В первые часы после произошедшего Рифата, получившего контузию и ранение, допрашивали глубокой ночью, с жестким прессингом. Цель – добиться признания, что он виновен в произошедшем, с предложением нескольких версий.

Супруга офицера опубликовала пост на своей странице

Супруга офицера опубликовала пост на своей странице

По словам Светланы, следствие рассматривает версию, что офицер пытался нажиться на квартире.

- Это попытка решения квартирного вопроса, который действительно имеет место быть, - поясняет жена офицера. - Через совершение "героического" поступка - разминирование, эвакуация. Версия удобна тем, что Рифат единственный сапер в академии. Вторая версия - конфликт с высшим руководством академии. Версия основана на том, что у Рифата взрывной темперамент. Несмотря на это, мой супруг с глубочайшим уважением относится к руководящему составу.

Светлана заявила, что опасается за своего мужа, у которого с ней четверо детей.

Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

- Он офицер, прошедший "горячие точки", получивший массу государственных наград, я боюсь, что его без огласки объявят виновным, - добавляет жена Рифата. - Я знаю, что у него много друзей по всей стране, прошу вас, пожалуйста, помогите донести до органов власти, что в настоящий момент органами следствия для скорейшего доклада о завершении следствия совершается чудовищная ошибка или творится произвол. Рифату сейчас очень тяжело, и требуется ваша помощь и поддержка.

Объяснить свой пост, как и подтвердить свои слова, по телефону супруга офицера не захотела. Сейчас ее начали поддерживать друзья Рифата.

- Рифат всегда шел первым, а не пускал своих солдат впереди себя - это достойный офицер, и верный друг! - написал товарищ офицера. - И ни какие обстоятельства не смогут изменить мое мнение о нем.

Отметим, что официально у следствия пока нет подозреваемого. Поэтому допрос офицера мог быть обычной проверкой. Следствие ведет Военное Следственное управление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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