Барселона – Атлетико. 6 апреля 2019: Прогноз на матч 31 тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» - «Атлетико»

Матчи «Барселоны» против «Атлетико» - золотое достояние сегодняшнего чемпионата Испании. Изысканность против брутальности. Эстетика против стремительности. Виртуозная техника Месси против коварных проникновений в свободные зоны Гризманна. Все это гарантировано тем, кто завтра будет следить за трансляцией матча, которому суждено стать ключевым в чемпионате. Ничья «Барселоны» в последней встрече позволила «Атлетико» сократить отрыв до 8 очков и очная встреча может стать для «матрасников» (прозвище «Атлетико») лишить лидера Примеры спокойной дороги до очередной победы.

Масла в огонь противостояния добавляет и новая волна разговоров о возможном переходе нападающего Антуана Гризманна к заклятому сопернику. Хоть чемпион мира и заявил на этой неделе, что тема с его переходом в «Барселону» закрыта, болельщики завтра будут обязательно примеривать француза для роли в атакующей игре «Барсы». И сравнивая его с Месси и Суаресом, гадать – какое место в комбинационной мозаике «гранатовых» мог бы занять ведущий игрок «Атлетико». В остальном на «Комп Ноу» будет привычная по формату, но загадочная по содержанию и исходу cерия.

Хозяева будут творить, подопечные Диего Симеоне - всеми способами мешать «Барселоне» использовать преимущество в технике. А какие ходы завтра применит «Атлетико» из серии «на грани фола»? Впрочем, пару дней назад мы снова убедились, что на Лионеля Месси обычные футбольные правила не действуют. Вы можете играть против «Барселоны» исключительно правильно, запредельно быстро и подчеркнуто дисциплинированно.

Тем не менее у Месси все равно будет момент и он его будет готов исполнить с точностью матерого ювелира. Как штрафной в матче с «Вильярреалом». Вроде и вратарь видел момент удара, и в броске мяч доставал. Но нападающий «Барселоны» направил мяч со спокойствием безжалостного виртуоза-бильярдиста. Пробей аргентинец на 10 сантиметров правее – достанет вратарь. На 5 сантиметров левее – мяч от штанги выскочит в поле. Но Месси взял задал мячу такой рикошет, который обеспечил движение мимо ладони голкипера и отскок в ворота.

Завтра у «Атлетико» задача – лишить Месси и его партнеров даже шансов на такие удары. Турнирная ситуация не ждет – сейчас или никогда!

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – ничья. (2:2)