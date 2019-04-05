СКА – ЦСКА. 7 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина

Прогноз на матч Кубка Гагарина СКА – ЦСКА 7 апреля 2019 – 2:0 (победа СКА).

Возможно, у СКА в нынешнем плей-офф много недостатков. Но в волевой составляющей этой команде не откажешь.

Уже дважды армейцы с Невы в нынешнем розыгрыше вытаскивали серию, где на них ставили крест.

Битва со «Спартаком» казалась, безнадежно проиграна после двух поражений на своей площадке. Но затем тренерский штаб и игроки взяли себя в руки и прекратили истерику. Пусть, и не без надрыва, но камбэк состоялся – фаворит поставил наглого середнячка на место, «взяв» четыре матча подряд.

В серии с ЦСКА уже клубу из Петербурга уже предназначалась роль младшего брата. Или мальчика для битья.

Перед началом серии хоккеисты ЦСКА одержали над одноклубниками семь побед подряд. «Черная» серия продолжилась и в начале финала Западной конференции. Москвичи дважды победили на родном льду – 2:1 и 3:1 – и чувствовали себя полным хозяином жизни, то есть серии.

Впрочем, большого оптимизма их игра все-таки не добавляла, в первой встрече их соперник перестрелял в три раза, и только отсутствие везения помешало реализовать многочисленные голевые моменты. Было заметно, что вскоре может тронуться в другую сторону.

И, действительно, вернувшись в Северную столицу, СКА сумел перевернуть ход борьбы на 180 градусов. Сугубо оборонительный, можно даже сказать трусливый хоккей москвичей, оказался бит атакующим напором петербуржцев.

Причем, в обоих случаях СКА первыми пропускали, но находили сил отыграться и победить – 2:1 и 3:1. Правда, в понедельник для выявления победителя пришлось проводить овертайм, а в среду удалось дожать противника в основное время.

Главным джокером СКА в этих встречах стал вернувшийся в состав после долгого перерыва Николай Прохоркин. И сразу в первое звено. В домашних встречах 74-й номер набрал по два очка – гол и передача.

Правда, в пятницу в Москве качели противостояния вновь качнулись в другую сторону. Прохоркин забить не сумел, также как и его партнеры, и СКА уступил по всем статьям – 0:3.

Но поводов для паники все равно нет. В ближайшее воскресенье петербуржцам вполне по силам вновь восстановить счет в серии – при яростной поддержке своих трибун. И, тогда, все будет решаться в седьмой игре.