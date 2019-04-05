2019-04-05T23:46:37+03:00
Спорт

СКА – ЦСКА. 7 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина

Прогноз на матч Кубка Гагарина по хоккею СКА – ЦСКА. Команды сыграют в воскресенье, 7 апреля в Санкт-Петербурге в «Ледовом». Начало – в 17.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
СКА – ЦСКА. 7 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина.СКА – ЦСКА. 7 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Прогноз на матч Кубка Гагарина СКА – ЦСКА 7 апреля 2019 – 2:0 (победа СКА).

Возможно, у СКА в нынешнем плей-офф много недостатков. Но в волевой составляющей этой команде не откажешь.

Уже дважды армейцы с Невы в нынешнем розыгрыше вытаскивали серию, где на них ставили крест.

Битва со «Спартаком» казалась, безнадежно проиграна после двух поражений на своей площадке. Но затем тренерский штаб и игроки взяли себя в руки и прекратили истерику. Пусть, и не без надрыва, но камбэк состоялся – фаворит поставил наглого середнячка на место, «взяв» четыре матча подряд.

В серии с ЦСКА уже клубу из Петербурга уже предназначалась роль младшего брата. Или мальчика для битья.

Перед началом серии хоккеисты ЦСКА одержали над одноклубниками семь побед подряд. «Черная» серия продолжилась и в начале финала Западной конференции. Москвичи дважды победили на родном льду – 2:1 и 3:1 – и чувствовали себя полным хозяином жизни, то есть серии.

Впрочем, большого оптимизма их игра все-таки не добавляла, в первой встрече их соперник перестрелял в три раза, и только отсутствие везения помешало реализовать многочисленные голевые моменты. Было заметно, что вскоре может тронуться в другую сторону.

И, действительно, вернувшись в Северную столицу, СКА сумел перевернуть ход борьбы на 180 градусов. Сугубо оборонительный, можно даже сказать трусливый хоккей москвичей, оказался бит атакующим напором петербуржцев.

Причем, в обоих случаях СКА первыми пропускали, но находили сил отыграться и победить – 2:1 и 3:1. Правда, в понедельник для выявления победителя пришлось проводить овертайм, а в среду удалось дожать противника в основное время.

Главным джокером СКА в этих встречах стал вернувшийся в состав после долгого перерыва Николай Прохоркин. И сразу в первое звено. В домашних встречах 74-й номер набрал по два очка – гол и передача.

Правда, в пятницу в Москве качели противостояния вновь качнулись в другую сторону. Прохоркин забить не сумел, также как и его партнеры, и СКА уступил по всем статьям – 0:3.

Но поводов для паники все равно нет. В ближайшее воскресенье петербуржцам вполне по силам вновь восстановить счет в серии – при яростной поддержке своих трибун. И, тогда, все будет решаться в седьмой игре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Барселона – Атлетико. 6 апреля 2019: Прогноз на матч 31 тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» - «Атлетико»
Прогноз на матч 31 тура чемпионата испанской Примеры по футболу «Барселона» (Барселона) – «Атлетико» (Мадрид). Команды сыграют 6 апреля, в Барселоне на стадионе «Комп Ноу». Начало – в 21.45 (Мск)
«Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал Восточной конференции КХЛ
Хоккей. Матч «Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция игры, которая состоится 4 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на игру полуфинала Кубка Гагарина. Финал Востока КХЛ
Новости 24
На трассе «Кола» в Ленобласти произошло массовое ДТП
Спасатели вытащили мужчину без сознания из Фонтанки
Петербургский «Метрострой» могут признать банкротом
Коммунальщики закрасили граффити-галерею в центре Петербурга
В Петербурге 30-летний мужчина угнал авто у собственного отца
В строящемся доме выгоднее: Голубь свил гнездо из пластикового мусора на стройке в Петербурге
Завод Ford во Всеволожске может перейти к Hyundai
Полиция поймала мужчину, который украл и продал игрушки, потому что у него «горели трубы»
В Петербурге помоют 16 тысяч дворов и посадят 350 деревьев
В Петербурге начался сезон профилактической реставрации памятников
Строительный кран упал на юге Петербурга
Третий кассационный суд займет здание бывшего Суворовского училища в Петербурге
В Петербурге проснулись первые шмели
У петербургского бизнесмена украли пушку 1940 года, стоимостью в миллион рублей
В Приморском районе на пешеходном переходе сбили девушку
Пьяный «гонщик» протаранил две машины во дворе на Комендантском проспекте
Рядом с «Лахта Центром» под лед ушел старый прогулочный катер
Проверка прокуратуры нашла нарушения и обман потребителей в «Роддоме номер 1» Петербурга
Житель Ленобласти на пять лет отправится в тюрьму за развращение 12-летней школьницы в соцсетях
Январский снег, по жалобе петербуржца, чиновники «убрали» в апреле
18-летнюю девушку, которую сбил бензовоз, доставили в Петербург вертолетом санавиации
Над Петербургом несколько часов кружил шведский военный самолет-разведчик
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 5 апреля: почти солнечно и до +12 градусов