«Мисс России 2019»: Екатерина Калязина из Петербурга вошла в топ-10 красавиц

Вот и подошел к концу один из самых ярких национальных конкурсов красоты. В этом году 50 красавиц со всей России вновь боролись за право целый год носить титул Мисс Россия. Концертный зал Барвиха собрал самых красивых людей не только среди участниц. Среди приглашенных были победители и участницы конкурса «Мисс Россия» прошлых лет, в жюри сидели «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова, певица Татьяна Котова, DJ Smash, дизайнер Игорь Чапурин и композитор Владимир Матецкий. А пел для гостей сам Сергей Лазарев!

Дефиле в купальниках традиционно очень зрелищное.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петербург и Ленобласть представляли две девушки и обе добились отличных результатов. 19-летняя Елена Линкевич вошла в топ-20 самых-самых. А вторая красавица 22-летняя Екатерина Калязина прошла чуть дальше и вошла в топ-10 самых красивых девушек страны. Катя работает стилистом-имиджмейкером и помогает девушкам становиться еще краше. А сама петербургская красавица призналась, что благодаря конкурсу стала увереннее в себе.

- Повторяйте себе каждый день: «Я самая харизматичная, романтичная и уверенная в себе», - пожелала Екатерина всем девушкам, отвечая на вопрос в интеллектуальном конкурсе.

Победительница конкурса Алина Санько очень расчувствовалась, когда назвали ее имя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну а победительницей «Мисс Россия 2018» стала Алина Санько из Азова. 20-летняя красавица с детства занимается рисованием и мечтает проводить поэтические вечера. Что ж, теперь девушка может смело осуществить свою мечту, ведь она стала обладательницей главного приза в 3 миллиона рублей и самой дорогой короны конкурсов красоты в мире. Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина вручила корону стоимостью 1 миллион долларов новой фаворитке.

«КП»-Петербург» поздравляет победительницу конкурса, ну а петербургским красавицам желает удачи, ведь все главные победы еще впереди.