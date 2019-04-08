На старт,внимание,ползи: Пятый BabyCross прошел в Петербурге

Семейный спорт

«Комсомольская правда» много лет проводит BabyCross по всей стране. В Петербурге гонки для малышей уже стали доброй семейной традицией. Так, в юбилейном, пятом забеге приняло участие более 150 карапузов. И это не считая группы поддержки и «тренерского состава». В качестве наставников часто выступали старшие братья и сестры - те, кто еще год-другой назад сам полз к финишу наперегонки, теперь передают мастерство.

В полдень на старт вышла первая возрастная категория спортсменов от шести месяцев до года. Оказалось, что малыши соревнуются не только в скорости, но и в мимимишности. Красные галстуки-бабочки, ободки-ушки, яркие комбинезоны - в общем, не умилиться было просто невозможно. Может, это коварный маневр, чтобы отвлечь противника?

Правила карапузьего кросса очень просты. Атлеты должны на четвереньках проползти по мягкой трассе без помощи родителей. Однако заманивать ребят в сторону финиша не запрещается... И тут, как говорится, все средства хороши.

К стартовому свистку малыши отнеслись равнодушно. А вот когда мамы с папами принялись звать своих чад - сразу рванули вперед. «Тренеры» завлекали спортсменов погремушками, паровозиками, звенящими ключами и даже картинами. Да-да, культурная столица!

- Маша, Маша! Смотри, какой мишка! Хочешь поиграть? - предлагала мама. Но Мария была непреклонна. Она сидела в начале трассы и смотрела куда-то в сторону. А вот Петя оказался более сговорчив и тут же пополз за любимой синей машинкой.

- Да! Да! Молодец! - радовался папа.

Следом на трассу вышли крепыши от года до двух, а затем возрастная категория от двух до трех лет. В общем, так весь день и пробегали...

Без подарков не ушел никто

После турнира маленькие чемпионы пошли подкрепиться, благо было где. Прямо по соседству с ареной компания «Морозко» угощала ребят детскими пельмешками «Цезаренок». Все родители знают, как порой бывает трудно накормить ребенка. То не хочу, это не буду, конфеты подавай. Вот потому компания «Морозко» и решила помочь мамам и папам, и превратила обед в игру, выпустив пельмени разных цветов и форм. Важно, что при их приготовлении используются только натуральные, да к тому же еще и полезные красители: розовый цвет тесту придает сок свеклы, а зеленый - шпинат.

Всем юным спортсменам полагался обед чемпионов.Фото: Андрей ГАШЕВ

Родители тем временем изучали полисы детского медицинского страхования от страховой компании «Гайде», которой доверяют уже более 25 лет. Малыши тоже обступили стенд: на нем можно было поучаствовать в беспроигрышной лотерее с развивающими игрушками.

Затем настал черед самой приятной части любого турнира - награждения. Особенно если награды получают абсолютно все участники. Детям вручили дипломы, подарки от «Фрутоняни» и производителя натуральных лекарств «Бионорика», журналы «Фиксики» от издательского дома «Комсомольская правда», пригласительные в город нескучной безопасности и детских приключений

«ТачкиГрад», где ребята могут не только сесть за руль автомобиля, но и получить свои первые права, а главное - сертификаты для дорогих мам на массаж в «Роял Тай». Это крупнейшая сеть салонов тайского, индийского и балийского массажа, драгоценная жемчужина для отдыха и восстановления сил заботливых, но тоже устающих родителей.

- В прошлом году мы заняли второе место, а в этом наконец-то победили! Очень рады, ведь мы долго и упорно готовились! Правда, в игровой форме, - поделилась чета Сафроновых.

Награды чемпионов

Естественно, обладатели призовых мест не остались без подарков. А уж как были рады мамы победителей, получив подарки от сети косметических магазинов «Улыбка радуги»: да уж, здесь как нигде знают, как сделать любую женщину красивой и счастливой.

Золотым «рекордсменам» вручили еще и сертификаты от страховой компании

«Гайде», а также развивающую книжку-гляделку «Лунтик» от «Комсомолки».

Восстановить силы после турнира участникам помогут презенты от партнеров BabyCross.Фото: Андрей ГАШЕВ

Порадовала семьи спортсменов и компания «Бионорика»: она учредила специальную номинацию «Малыш-крепыш» для обладателей четвертых мест в забегах. Они получили полезные сувениры и пледы на память о соревнованиях. А еще - добрые пожелания здоровья: «Бионорика» - ведущий европейский производитель лекарств, в том числе и для детей. Многие противопростудные препараты от «Бионорики» разрешены малышам с годика. Пусть наши чемпионы растут крепкими!

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