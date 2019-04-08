2019-04-08T13:04:52+03:00
Спорт

Бицепс, трицепс и кубики: В Петербурге прошел фестиваль среди мужчин и женщин по бодибилдингу

Накаченные и подтянутые мужчины и женщины показали свои красивые, загорелые тела
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге прошли соревнования по бодибилдингуВ Петербурге прошли соревнования по бодибилдингуФото: Олег ЗОЛОТО
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Красота во все времена обожествлялась людьми, вызывала восхищение и вдохновляла на подвиги. После того, как Арнольд Шварцнеггер в шестидесятых годах поразил весь мир своим супер накаченным телом, став Мистером Вселенной, о таких кубиках и мощных мышцах стал мечтать практически каждый мужчина. Во времена Древней Греции красота человеческого тела была возведена практически в религиозный культ. Ей поклонялись, боготворили и считали наибольшим даром и талантом.

Три дня подряд с 5 по 7 апреля по «Метрополис Арене» на Глиняной улице в Петербурге ходили самые красивые мужчины и женщины с идеальными точеными телами на фестивале Saint-Petersburg Power Expo. Звезды по бодибилдингу и фитнесу демонстрировали свои прекрасные мышцы, удивляя зрителей и судей.

Бодибилдеры демонстрировали судьям свои мышцы, принимая специальные позы Фото: Олег ЗОЛОТО

Бодибилдеры демонстрировали судьям свои мышцы, принимая специальные позыФото: Олег ЗОЛОТО

- Огромное количество участников, полный зал зрителей, силовые шоу, конкурсы, развлечения, призы и подарки. Наш праздник силы и красоты в действии, - так описывают происходящее на фестивале организаторы мероприятия.

Роскошные участницы долгими месяцами готовились к фестивалю Фото: Олег ЗОЛОТО

Роскошные участницы долгими месяцами готовились к фестивалюФото: Олег ЗОЛОТО

Более тысячи участников соревнований, среди которых мужчины с телами Аполлона и женщины с фигурами, словно у амазонок, вышли на сцену для того, чтобы показать, как они умеют играть своими мышцами. Глядя на тела бодибилдеров, поражаешься этим эталонным телам. Ни капли жира, а лишь очерченные, стройные мышцы, все восемь кубиков пресса, которым позавидуют даже заядлые спортсмены.

Пресс каждого участника блистал в лучах софитов Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс каждого участника блистал в лучах софитовФото: Олег ЗОЛОТО

Бодибилдеры показывали все возможности своих тел Фото: Олег ЗОЛОТО

Бодибилдеры показывали все возможности своих телФото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно мужчины, встав в ряд, демонстрировали судьям классические позы в бодибилдинге: расслабленная поза, хвастались двойным бицепсом, прессом, широкие мышцы спины и груди.

Бицепсы, трицепсы Фото: Олег ЗОЛОТО

Бицепсы, трицепсыФото: Олег ЗОЛОТО

Мышцы просто поражают Фото: Олег ЗОЛОТО

Мышцы просто поражаютФото: Олег ЗОЛОТО

Участницы устроили дефиле в платьях Фото: Олег ЗОЛОТО

Участницы устроили дефиле в платьяхФото: Олег ЗОЛОТО

Очаровательные участницы сначала продефилировали в платьях, а после, скинув их, остались в купальниках, выгодно подчеркивающие их атлетические тела.

Скинув платья, девушки оказались в купальниках, подчеркивающих их тела Фото: Олег ЗОЛОТО

Скинув платья, девушки оказались в купальниках, подчеркивающих их телаФото: Олег ЗОЛОТО

Спортсменки продемонстрировали свои идеальные формы Фото: Олег ЗОЛОТО

Спортсменки продемонстрировали свои идеальные формыФото: Олег ЗОЛОТО

Также на фестивале состоялись соревнования по армрестлингу, армлифтингу, пауэрспорту, атлетическому жиму, мини-турниры, конкурсы, розыгрыши среди зрителей, выставка новинок спортивного питания, семинары и мастер-классы от звёзд бодибилдинга и фитнеса и других силовых видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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