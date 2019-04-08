2019-04-08T14:24:46+03:00
Звезды

Светлана Дружинина о госпитализации Анатолия Мукасея: «Это все чушь, он прекрасно себя чувствует»

Режиссер «Гардемаринов» опровергла слухи о проблемах со здоровьем своего мужа
Мила БУКЕ
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Светлана Дружинина с мужем снимают четвертую часть "Гардемарин"Светлана Дружинина с мужем снимают четвертую часть "Гардемарин"Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Супруг актрисы и режиссера «Гардемарины» Светланы Дружининой Анатолий Мукасей экстренно госпитализирован. 80-летнему легендарному кинооператору провели срочную операцию, он находится в реанимации»: сегодня об этом сообщили многие СМИ. Якобы ночью у него случился острый приступ холецистита, операцию откладывать было нельзя. «КП»-Петербург» дозвонилась до Светланы Сергеевны, однако она информацию подтвердить отказалась, а через несколько минут и вовсе опровергла ее, сделав пост в социальных сетях.

- Очень досадно, что СМИ распространяют слухи о госпитализации Анатолия Михайловича, это чушь полная, - написала она на своей страничке в Instagram. - Он прекрасно себя чувствует. Вчера мы работали, так как идет подготовка к экспедиции в Крым для съемок «Гардемаринов». Все в прекрасном здравии!

Напомним, Дружинина и Мукасей отметили в 2018 году бриллиантовую свадьбу. В браке у них родились двое сыновей, один из которых погиб в 1978 году. Вместе они работали над всеми частями картин о приключениях гардемарин, а сейчас приступили к съемкам четвертой части. Именно глазами заслуженного деятеля искусств Анатолия Михайловича мы видим на экранах культовые фильмы: «Большую перемену», «Берегись автомобиля», «По семейным обстоятельствам», «Чучело» и все фильмы его жены, блистательной народной артистки РФ Светланы Дружининой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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