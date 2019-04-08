GACMotor дебютировал на Петербургском международном автосалоне 2019

Автомобильная компания GACMotor 4 апреля на Петербургском международном автосалоне 2019 подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими российскими дилерами.

На автосалоне GACMotor представила полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUVGE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV – GS8, GS5, GS4 и GS3. Модели GM6 и GS5 были представлены российской аудитории впервые.

В сентябре этого года GACMotor представит на российский рынок три модели автомобилей, которые сейчас оцениваются и сертифицируются соответствующими ведомствами России: GS8, GM8, GS5.

- GACMotor стремится создавать продукты наилучшего качества, соответствующие динамичному образу жизни глобальных потребителей. Мы надеемся, что россиянам понравится современный дизайн и высокое качество продукции GACMotor, – отметил президент GACMotor Юй Цзюнь.

Отметим, что сейчас зарубежная дочерняя компания в России, GACMotorRUS, работает над подготовкой к поставкам продукции и открытию первых дилерских центров.

СПРАВКА

GACMotor выстраивает бренд, основными характеристиками которого являются соответствие самым высоким стандартам и уровню качества. Дизайн и техническое исполнение мирового класса, комфорт и управляемость, а также использование передовых технологий высоко оценены российскими дилерами и потребителями.

Елена Балоболова