2019-04-08T15:19:40+03:00
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Житель Санкт-Петербурга будет обучаться у Свами Даши

Дойдет ли Игорь до финала, узнаем из выпусков проекта «Школа экстрасенсов»
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Как проявит себя Игорь и дойдет ли до финала, узнаем из следующих выпусков проекта «Школа экстрасенсов».Как проявит себя Игорь и дойдет ли до финала, узнаем из следующих выпусков проекта «Школа экстрасенсов».
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7 апреля на ТНТ состоялась премьера нового уникального проекта «Школа экстрасенсов», в которой наставники Константин Гецати и Свами Даши будут обучать людей с даром тайнам эзотерики. В одну из команд попал житель нашего города - Игорь Кусков.

Игоря в свою команду отобрал Свами Даши.

Дизайнер интерьеров из Санкт-Петербурга решил поступить в Школу Экстрасенсов, чтобы наладить отношения со Свами Даши. Что связывает наставника с его учеником и почему Даши считает его своей копией в молодости - загадка. Однако точно известно, что Игорь уже занимался практиками Свами Даши раньше. В отличие от остальных воспитанников знаменитого мистика, он не начинает, а продолжает у него свое обучение.

Как проявит себя Игорь и дойдет ли до финала, узнаем из следующих выпусков проекта «Школа экстрасенсов».

По воскресеньям в 20.30 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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