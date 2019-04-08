Житель Санкт-Петербурга будет обучаться у Свами Даши

7 апреля на ТНТ состоялась премьера нового уникального проекта «Школа экстрасенсов», в которой наставники Константин Гецати и Свами Даши будут обучать людей с даром тайнам эзотерики. В одну из команд попал житель нашего города - Игорь Кусков.

Игоря в свою команду отобрал Свами Даши.

Дизайнер интерьеров из Санкт-Петербурга решил поступить в Школу Экстрасенсов, чтобы наладить отношения со Свами Даши. Что связывает наставника с его учеником и почему Даши считает его своей копией в молодости - загадка. Однако точно известно, что Игорь уже занимался практиками Свами Даши раньше. В отличие от остальных воспитанников знаменитого мистика, он не начинает, а продолжает у него свое обучение.

Как проявит себя Игорь и дойдет ли до финала, узнаем из следующих выпусков проекта «Школа экстрасенсов».

По воскресеньям в 20.30 на ТНТ!