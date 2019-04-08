Как на вулкане: Жильцы дома, где прорвало трубу с кипятком и погибла женщина, боятся за свою жизнь

- Мне не спалось. Я решила встать, закрыть окно, потому что был сильный шум. Думала, что дождь пошел. Выглянула в окно, смотрю – все машины по пол колеса в кипятке, - вспоминает Марина Петрова (Имя изменено, прим. редакции).

Женщина разбудила мужа, вместе они побежали переставлять свои машины из места бедствия. Выйдя на улицу, перед ними предстала ужасающая картина: плотный пар, фонтан кипятка, бьющий прямо возле второй парадной жилого дома №49 корпус 1 на 2-й Комсомольской улице в Петербурге. Время было около трех часов ночи 8 апреля. Эта ночь стала трагической для 64-летней женщины. Струя кипятка выбила стекла в ее квартире на первом этаже и полностью заполнила комнату. Пенсионерка трагически сварилась заживо во сне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/701773" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария в Петербурге около дома №49 по улице 2-й Комсомольской.

- Мы живем в шестом подъезде, а трагедия случилась во втором. Пока я бегала, муж вызвал службы. МЧС приехали очень быстро, буквально за пару минут. Они перекрыли трубы, кипяток был повсюду, вытекал из парадной, люди не могли выбраться самостоятельно. Спасатели принесли лестницу к другой стороне дома и эвакуировали людей. Остальных соседи сами бегали и будили, выводили на улицу, - рассказала собеседника «Комсомольской правде-Петербург».

По словам Марины, горячая вода затопила очень большую площадь. Вместе с детьми ей пришлось обходить несколько домов, для того, чтобы сесть в машину и уехать с места аварии.

- Даже после того, как перекрыли трубы, из той квартиры, где погибла женщина, кипяток вытекал через подоконник вместе с домашними вещами и мусором, - с ужасом вспоминает женщина.

Вся вторая парадная была залита водойФото: СОЦСЕТИ

Погибшей женщине, которая жила в квартире на первом этаже, было 64 года. По словам соседей, она не первый год жила в этом доме. Раньше была медицинским работником, а последнее время занималась сыном.

- Сын не очень благополучный был. Она его тянула. Как теперь у него будет, не знаем. Он ногу обварил. А она несчастная, - сокрушается жительница первого подъезда того же 49 дома на Комсомольской улице Мария Зимина. – Это ужасно вот так свариться в кипятке в собственной квартире. Человек просто вечером лег спать и ночью попал в такую западню.

Жителей первой парадной тоже эвакуировали МЧС. Сообщение о технологическом нарушении на трубопроводе диаметром 219 миллиметров поступило на диспетчерский пульт в 2:55 часов 8 апреля. К 3:45 трубы были уже перекрыты. По данным администрации Красносельского района, 35 жителей второй парадной были эвакуированы в школу №242 в доме 50 на улице Пилютова. Сейчас жилой дом переведен на резервную схему отопления. С девяти утра ГУП «ТЭК СПб», в чьем ведение находится данная труба, занимаются заменой трубопровода. По нормативам на устранение подобного технологического отводится 8 часов.

- В квартирах сырость, первый этаж и подвал затоплены, пахнет плесенью, - жалуются жильцы.

- Страшно даже не за отопление. Сроки эксплуатации самого дома уже давно вышли. Стены крошатся как мел. У нас помимо труб и проводка на ладан дышит. Дом в ужасном состоянии, никаких капремонтов не делается. У моей дочери живут в 5-м подъезде. У них там крыша протекает, трещины по потолку. Они, наверное, ждут, когда вообще это дом рухнет. Сколько еще потопов он выдержит? – возмущается Мария.

- Сейчас там все раскапывают. Привезли трубы новенькие, беленькие. А то, что доставали, там все сгнившее, просто рухлядь, - хмыкнула собеседница «КП».

Это те самые гнилые 25-летний трубыФото: предоставлено читателем.

Как оказалось, прорвавшейся трубе уже 25 лет. Последние ремонтные работы проводились аж в 1994 году. В 2018 году была экспертиза промышленной безопасности, срок службы продлен до 2021 года. Как пояснила «КП» пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», в 2014 году этот квартал, где произошла трагедия, входил в проект реконструкции теплосетей, здесь массово меняли коммуникации. Однако именно вокруг дома 49 на Комсомольской улице никаких работ не было. В том же 2014 году этот дом попал под проект реновации. Планировалось, что здание снесут и на его месте в 2020 году возведут новый, с новыми коммуникациями. Уже 2019 год, а тут не то, что новый дом не строится, а старый стоит и разваливается.

- Мы не могли поменять, потому что это была бы двойная работа, не целевое расходование средств. Мы бы заменили коммуникации, а потом, как появился новый дом, заново, - пояснили «КП» в ГУП «ТЭК СПб».

На Комсомольской ведут работы по замене дефектной трубыФото: предоставлено читателем.

Испытания теплотрассы были запланированы на лето. Но не дожили. Сейчас внутриквартальную трубу уже вырезали. Замене подлежит 30 метров. По какой причине произошел прорыв, пока что выясняется.

- Хотелось бы, чтобы уже какое-то решение принимали по поводу этого дома. Просто боимся дома находиться. Уснешь и неизвестно, проснешься или нет. У нас тут и газ рвануть может, и проводка, плюс затопление. Может произойти все что угодно. Мы как на вулкане тут живем, - вздыхает Мария.

Следственный комитет Петербурга уже возбудил уголовное дело.

P.S.

Буквально за полчаса до трагедии на Комсомольской улице, прорвало трубу совсем недалеко. В «кармане» на проспекте Ветеранов у дома №152 в том же Красносельском районе тоже прорвало трубу, в результате чего размыло асфальт настолько, что в нем образовалась большая дыра.

Автомобиль провалился в яму после прорыва трубы на проспекте Ветеранов в Петербурге .

В яму с горячей водой провалился автомобиль-микроавтобус «Мерседес Спринтер». Весь проспект затянуло густым белым паром. По словам собеседника «Комсомольской правды», на место ЧПподъехала пожарная, затем аварийка. Через какое-то время по рации им сообщили следовать на 2-ю Комсомольскую 49/1. Связаны эти два случая или нет, достоверной информации нет.