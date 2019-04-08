2019-04-08T20:20:49+03:00
Общество

Петербуржцы остались без автовокзала в Мурино

Вместо кассы билеты теперь продают в автобусе
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вместо кассы билеты продают прямо в автобусе.Вместо кассы билеты продают прямо в автобусе.Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
Изменить размер текста:

Все, финита ля комедия. Двухэтажное здание автовокзала «Северный», что в Мурино, закрыто на замок, в окнах не горит свет, в зале ожидания больше не будет посетителей. Скоро его и вовсе сотрут с лица земли. Таков исход долгой судебной тяжбы между администрацией Всеволожского района и ООО «Региональная транспортная компания».

Страсти кипели без малого два года. Вокзальный павильон построили незаконно. В 2017-м суд постановил: снести.

Сначала за «нелегальное» здание вступились областные чиновники и местные жители: ведь вокзал работает и работает вполне прилично. Транспортники пытались напирать на социальную значимость постройки, но не срослось: решение осталось в силе.

- Причин для сноса несколько, - рассказывает глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский. - Нет документов, которые подтверждали бы соответствие здания существующим нормам. Непонятно, где там заканчивается автовокзал, а где начинаются торговые площади. Конечно, бизнес-проект неплох, но для нас это не аргумент.

Также администрацию не устраивает, что международные автобусы в ожидании рейсов стоят на огороженной площадке, а междугородные высаживают людей прямо на проезжую часть. Ну а последней каплей стало то, что «Северный» нельзя ни узаконить, ни реконструировать, потому что юридически его вообще не существует.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

При этом сам по себе остановочный пункт никто не ликвидирует. «Северный» - крупный транспортный узел, ежедневно с него отправляются двести рейсов: в Приозерск, Петрозаводск, Сортавалу, Кингисепп, Красную Долину, Лодейное Поле, Соловьевку, Сланцы и так далее. Это почти пять тысяч пассажиров за сутки.

- Остановочный пункт находится в реестре Минтранса, - отмечает замначальника областного управления по транспорту Михаил Присяжнюк. - Поэтому мы можем точно сказать, что на его работе ликвидация комплекса никак не скажется.

Зато скажется на комфорте. Если раньше у людей была возможность цивилизованно купить билет в кассе, подождать рейс в тепле, в мягком кресле, а в случае чего обратиться в медпункт или пройти в комнату матери и ребенка, то теперь все будет гораздо неудобнее.

Сейчас билеты продают в специальном автобусе, но там, понятное дело, ни присесть, ни в туалет сходить. Этот автобус, скорее всего, останется в Мурино на ближайшие несколько лет, пока с другой стороны железной дороги не построят новый, на этот раз уже легальный автовокзал. Правда, придется подождать минимум до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко: Всех пленников из «китовой тюрьмы» по поручению Владимира Путина мы выпустим в дикую природу. Причём - в российскую!
Об этом губернатор Приморья рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Преподаватель йоги в СИЗО Алексей Меркулов - богослову Дворкину: "Я не могу понять, где вы черпаете знания про йогу? Все же совсем не так"
К произошедшему скандалу вокруг занятий кундалини в следственных изоляторах Москвы йог Меркулов отнесся философски. А что касается «высвобождения сексуальной энергии», ответил: «Она не высвобождается, а перетекает в смирение и терпение»
Сектовед Александр Дворкин: «Никакую экспертизу про йогу в СИЗО я не писал»
Разгоревшийся вокруг занятий йогой в московских СИЗО скандал получил какой-то странный поворот. Занятия действительно приостановили, но все инициаторы этого, оказывается, об этом и не просили
Новости 24
В малодоступные дворцы и особняки Петербурга пустят посетителей
В начале апреля в Ленобласть вернулась зима: Выборг засыпало снегом
В Петербурге стали в два раза чаще воровать крышки люков
На Софийской улице бетономешалка потеряла свою «мешалку»
Восстановят три фонтана, благоустроят 300 дворов: Как изменится Санкт-Петербург в 2019 году
Арктический форум ограничит движение на ЗСД
В Петербурге утвердили график разводки мостов на 2019 год
На улице Степана Разина мусоровоз расплющил две иномарки
Власти Петербурга помогут семье женщины, погибшей при прорыве трубы на 2-й Комсомольской улице
Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде
С начала весны в Ленобласти клещи «покусали» трех человек
Главный корпус Волковской богадельни признан объектом культурного наследия
За первую неделю апреля в Петербурге очищено 524 улицы
Смольный купит 200 квартир для очередников на 800 миллионов рублей
УФАС возбудил дело в связи с попыткой застройки в устье реки Смоленки в Петербурге
Из центра Петербурга выгнали торговцев хот-догами, кукурузой и сувенирами
Правительство Петербурга будет решать судьбу самовольных построек
Бицепс, трицепс и кубики: В Петербурге прошел фестиваль по бодибилдингу
В Гатчине задержан «телефонный террорист»