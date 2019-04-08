Петербуржцы остались без автовокзала в Мурино

Все, финита ля комедия. Двухэтажное здание автовокзала «Северный», что в Мурино, закрыто на замок, в окнах не горит свет, в зале ожидания больше не будет посетителей. Скоро его и вовсе сотрут с лица земли. Таков исход долгой судебной тяжбы между администрацией Всеволожского района и ООО «Региональная транспортная компания».

Страсти кипели без малого два года. Вокзальный павильон построили незаконно. В 2017-м суд постановил: снести.

Сначала за «нелегальное» здание вступились областные чиновники и местные жители: ведь вокзал работает и работает вполне прилично. Транспортники пытались напирать на социальную значимость постройки, но не срослось: решение осталось в силе.

- Причин для сноса несколько, - рассказывает глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский. - Нет документов, которые подтверждали бы соответствие здания существующим нормам. Непонятно, где там заканчивается автовокзал, а где начинаются торговые площади. Конечно, бизнес-проект неплох, но для нас это не аргумент.

Также администрацию не устраивает, что международные автобусы в ожидании рейсов стоят на огороженной площадке, а междугородные высаживают людей прямо на проезжую часть. Ну а последней каплей стало то, что «Северный» нельзя ни узаконить, ни реконструировать, потому что юридически его вообще не существует.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

При этом сам по себе остановочный пункт никто не ликвидирует. «Северный» - крупный транспортный узел, ежедневно с него отправляются двести рейсов: в Приозерск, Петрозаводск, Сортавалу, Кингисепп, Красную Долину, Лодейное Поле, Соловьевку, Сланцы и так далее. Это почти пять тысяч пассажиров за сутки.

- Остановочный пункт находится в реестре Минтранса, - отмечает замначальника областного управления по транспорту Михаил Присяжнюк. - Поэтому мы можем точно сказать, что на его работе ликвидация комплекса никак не скажется.

Зато скажется на комфорте. Если раньше у людей была возможность цивилизованно купить билет в кассе, подождать рейс в тепле, в мягком кресле, а в случае чего обратиться в медпункт или пройти в комнату матери и ребенка, то теперь все будет гораздо неудобнее.

Сейчас билеты продают в специальном автобусе, но там, понятное дело, ни присесть, ни в туалет сходить. Этот автобус, скорее всего, останется в Мурино на ближайшие несколько лет, пока с другой стороны железной дороги не построят новый, на этот раз уже легальный автовокзал. Правда, придется подождать минимум до конца 2020 года.