Десять миллионов на троих: Сколько зарабатывают хоккеисты СКА

Битва армейских олигархов

В петербургском клубе СКА всегда были звезды, которых осчастливили огромные по меркам КХЛ контрактами: больше 100 миллионов рублей в год получали Илья Ковальчук, Алексей Яшин, Евгений Набоков, Кирилл Кольцов, Максим Афиногенов…

Но времена изменились, и армейцы Невы теперь не самые богатые в лиге. Уступили пальму первенства по сумме бюджета московским одноклубникам. У ЦСКА – 2,172 млрд рублей, у СКА – 2,108 млрд рублей. Разница не критическая, 60 миллионов, но все-таки местами в рейтинге богатеев клубы поменялись.

Перед нынешним сезоном руководство СКА поставило задачу по сокращению бюджета клуба – чтобы вписаться в потолок зарплат (общая максимальная сумма заработной платы в команде). А потолок этот с сезона 2020/21 будет жестким для всех без исключения – 900 миллионов рублей. И баста!

Десять миллионов на троих

Еще год назад в 50 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ входили четверо игроков СКА – Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов и Микко Коскинен. А контракты еще четверых были на уровне 100 миллионов рублей (Антон Белов, Сергей Калинин, Сергей Плотников, Андрей Зубарев).

В итоге прошлым летом петербургская команда рассталась с главными «богачами»: Ковальчуком, Войновым, Коскиненом. А это с зарплатной ведомости сразу скинуло 10 миллионов! Ковальчук получал $ 4,4 млн, Войнов – $ 3,1 млн, Коскинен – $ 2,6 млн.

«Золотая» троица теперь в Америке. Белову, Плотникову и Зубареву пришлось пойти на понижение зарплат, а Калинина обменяли в ЦСКА.

Антон Белов получает 70 миллионов рублей за сезон.Фото: Олег ЗОЛОТО

И вышла непривычная картина. СКА по-прежнему лидирует по количеству самых высокооплачиваемых в ТОП-50, но в первой тридцатке всего двое – капитан Павел Дацюк и лучший бомбардир КХЛ Никита Гусев.

А вот долларовых миллионеров в составе не убавилось. Более половины команды имеют в пересчете на баксы сумму с шестью нулями. Кроме Дацюка и Гусева, в пятидесятку самых богатых вошли еще 12 игроков. Они получают по 70 миллионов рублей в год. Да, и остальные их партнеры не особо отстают. Например, не попавшие в Топ-50 Наиль Якупов и Николай Прохоркин, зарабатывают примерно по 60 миллионов рублей.

Политика на снижение затрат

С большой вероятностью, можно, сказать, что и в следующем сезоне трансферная политика СКА сохранится – в потолок же над вписываться. Дацюк и Гусев, скорее всего, в межсезонье покинут Петербург. Но покупать звездных ветеранов из НХЛ на их место не будут. Особо некого, да и малоэффективно, как показывают реалии КХЛ.

Поэтому упор СКА сделает на приобретение недорогих молодых хоккеистов, способных прогрессировать. Как пример, из нынешнего сезона – Алексей Бывальцев или Андрей Кузьменко. Ну а нынешних лидеров будут удерживать без значительного увеличения зарплаты. Или даже с понижением.

Бывает и такое. Шведский голкипер Магнус Хелльберг согласился продлить контракт, «подвинувшись» с 70 до 65 миллионов рублей в год.

Пять самых высокооплачиваемых игроков СКА

1. Павел Дацюк, 40 лет, нападающий

Зарплата: 170 миллионов рублей за сезон

Достижения: олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2012), обладатель Кубка Стэнли (2002, 20008), обладатель Кубка Гагарина (2017)

У Павла Дацюка зарплата - 170 миллионов рублей за сезон.Фото: Олег ЗОЛОТО

Свою зарплату капитан СКА отрабатывает до последней копейки. О значимости Дацюка говорит тот факт, что новости о его здоровье – чуть ли не главная составляющая нынешнего Кубка Гагарина. Игра СКА во многом зависит от состояния Волшебника, особенно в большинстве. Если бы не хронические травмы, 40-летний форвард до сих пор был бы топ-хоккеистом в НХЛ, сильнейшей лиге мира. Впрочем, у Павла есть предложение из «Детройта», и он может туда вернуться ближайшим летом.

2. Никита Гусев, 26 лет, нападающий

Зарплата: 80 миллионов рублей за сезон

Достижения: олимпийский чемпион (2018), обладатель Кубка Гагарина (2017)

Никита Гусев – сейчас главная звезда КХЛ! И сильнейший хоккеист мира из тех, кто не выступает в НХЛ. В прошедшем чемпионате 26-летний форвард перекрыл рекорд Континентальной лиги по набранным очкам. Без всяких сомнений СКА ему сейчас серьезно не доплачивает. Только самый большой контракт в КХЛ (200-250 миллионов в год), могут удержать Никиту от отъезда в Северную Америку.

Никита Гусев получает 80 миллионов рублей за сезон.Фото: Олег ЗОЛОТО

3. Александр Барабанов, 24 года, нападающий

Зарплата: 70 миллионов рублей за сезон

Достижения: олимпийский чемпион (2018), обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)

Воспитанник петербургского хоккея проводит неоднозначный сезон. Иногда случаются провалы, стабильности не хватает. Сник Барабанов и на решающем отрезке сезона – в плей-офф. Впрочем, Александр уже превращается в лицо СКА, на которого специально ходят зрители – нападающий обладает нестандартными техникой и катанием. И обязан еще прогрессировать, став через несколько лет вожаком команды.

4. Евгений Кетов, 33 года, нападающий

Зарплата: 70 миллионов рублей за сезон

Достижения: чемпион мира (2012), обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)

Один гол Евгения Кетова обходится СКА в нынешнем сезоне в один миллион долларов!Фото: Олег ЗОЛОТО

В пересчете на результативность Кетова затраты на его жалованье выходят фантастическими - один гол Евгения Кетова обходится СКА в нынешнем сезоне в один миллион долларов! Такую роскошь себе могут позволить только очень богатый клуб. В НХЛ форвардом оборонительного плана серьезные суммы не платят, даже если они в своем деле - лучшие. Но руководство армейского клуба считает по-другому. Кетова очень ценят, как супербойца, готового в любой момент лечь на амбразуру ради команды. Об его авторитете говорит и капитанская нашивка, которая перешла ему от Дацюка.

5. Антон Белов, 32 года, защитник

Зарплата: 70 миллионов рублей за сезон

Достижения: чемпион мира (2014), обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)

Пару лет назад Белов был ведущим защитником КХЛ и внес огромный вклад в победу СКА в Кубке Гагарина – 2017. Но потом дела у него явно пошли под гору - игрока подкосили травмы и допинговый скандал со сборной России, сделавший невозможным участие хоккеиста на Олимпиаде 2018 года. В начале сезона Белова чаще можно увидеть в VIP-ложе, а не на льду. Его контракт прошлым летом уже был пересмотрен в меньшую сторону. Не исключен такой же вариант и сейчас. Хотя после травмы Патрика Херсли тренеры чаще использовать атакующие достоинства Антона у чужих ворот.

Общая сумма бюджета СКА в сезоне-2018/19: 2 млрд 108 млн рублей.

Общая сума бюджета в СКА сезоне-2017/18: 2 млрд 589 млн рублей.

Рейтинг зарплат хоккеистов в сезоне 2018/19:

1. Сергей Мозякин (Металлург) 180*

2. Павел Дацюк (СКА) 170

3. Николай Кулемин (Металлург)165

…25. Никита Гусев (СКА) 80

…37. Александр Барабанов (СКА) 70

38. Антон Белов (СКА) 70

…40. Андрей Зубарев (СКА) 70

41. Владислав Гавриков (СКА) 70

42. Илья Каблуков (СКА) 70

…44. Евгений Кетов (СКА) 70

45. Ярно Коскиранта (СКА) 70

46. Сергей Плотников (СКА) 70

47. Василий Токранов (СКА) 70

48. Динар Хафизуллин (СКА) 70

49. Магнус Хелльберг (СКА) 70

50. Патрик Херсли (СКА) 70

* – у всех хоккеистов зарплата в сезоне 2018/19 указана без учета бонусов.

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